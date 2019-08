V Sibiriji še naprej divjajo gozdni požari

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po navedbah okoljske organizacije Greenpeace so od začetka leta požari v Sibiriji uničili več kot 13,4 milijona hektarjev gozdov. Gasilci so sicer v spopadu z ognjenimi zublji zabeležili tudi nekaj uspehov. Samo v nedeljo so po podatkih pristojnih oblasti pogasili več kot 50 požarov na površini 5.700 hektarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Sibiriji vsako poletje v gozdovih in stepah izbruhnejo požari. A letos so precej hujši kot v preteklih letih, kar je predvsem posledica suše. Poleg tega pa Rusi poleti kljub svarilom tradicionalno radi prižigajo taborne ognje in s tem sprožajo požare. Oblasti preiskujejo tudi morebitne namerne požige.

Ljudje v več regijah na vzhodu Rusije se zaradi požarov dušijo v dimu, krivdo za takšno stanje pa valijo na vlado, ki je po njihovem mnenju ukrepala prepozno. V velikih mestih, kot je Irkutsk, so se razmere sicer trenutno nekoliko umirile, saj je veter obrnil smer in dim odnesel drugam.