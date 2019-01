Tretjina službujočih v Združenih narodih toži, da so jih v službi spolno nadlegovali

Več kot polovica tistih, ki so doživeli spolno nadlegovanje med službovanjem v Organizaciji združenih narodov, trdi, da se je to zgodila kar v samih pisarnah.

Tretjina zaposlenih in pogodbenih sodelavcev Organizacije združenih narodov je na delovnem mestu ali v tesni povezavi z njim doživela spolno nadlegovanje v zadnjih dveh letih, je zapisano v enem od novejših poročil te mednarodne organizacije, poroča medijska agencija Reuters.

Zmerno nizka odzivnost

To so ugotovili prek spletnega vprašalnika, na katerega je novembra lani odgovorilo 30.364 rednih in pogodbenih sodelavcev krovne mednarodne organizacije in njenih agencij.

To število predstavlja približno eno šestino vseh, ki spadajo med sodelavce OZN, zato je glavni tajnik OZN Antonio Guterres takšno odzivnost opisal kot zmerno nizko.

Skrbi ga tudi, da je to nizko število lahko ogledalo nezaupanja in občutka, da se na tovrstne težave v OZN ne odzivajo. To skrb upravičuje tudi podatek, da je le tretjina tistih, ki so občutili spolno nadlegovanje, dogodek prijavila ali kako drugače (zakonito) ukrepala.

Foto: Reuters

Vsakega desetega so se neprimerno dotikali

Natančnejši vpogled v poročilo razkriva, da je bilo 21,7 odstotka vprašanih izpostavljenih s spolnostjo obarvanim zgodbam ali žaljivim vicem, 14,2 odstotka jih je slišalo žaljive opombe o svoji podobi, telesu ali spolni dejavnosti, 13 odstotkov pa jih pravi, da so jih proti njihovi volji poskusili pritegniti v razprave o spolnosti.

Nekaj več kot desetina (10,9 odstotka) jih je bilo izpostavljenih gestam ali govorici telesa, povezani s spolnostjo, le malenkost manj (10,1 odstotka) pa jih je doživelo dotikanje na način, zaradi katerega jim je bilo neprijetno.

Nekaj več kot desetina zaposlenih in pogodbenih sodelavcev OZN, ki so bili med opravljanjem svojega dela izpostavljeni neki obliki spolnega nadlegovanja, je doživela dotikanje, zaradi katerega jim je bilo neprijetno. Foto: Thinkstock

Več nadlegovanja v pisarni kot na službenih zabavah

Največ tovrstnega nadlegovanja se očitno dogaja kar na samem delovnem mestu, saj je več kot polovica tistih, ki so med delom za OZN doživeli spolno nadlegovanje, to doživela kar v pisarnah.

Delež tistih, ki so neprijetno izkušnjo spolnega nadlegovanja doživeli na družbenih dogodkih, povezanih s službo, je bistveno nižji: 17,1-odstoten.

Med tistimi, ki so spolno nadlegovali druge sodelavce, je približno dvakrat več moških kot žensk.