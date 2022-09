Štiriletnik v šolo v Teksasu prinesel pištolo

Policija je kot lastnika orožja identificirala otrokova starša, njegov 30-letni oče pa je bil aretiran in obtožen zaradi omogočanja dostopa do strelnega orožja otrokom ter zapuščanja ali ogrožanja otroka.

A 4-year-old took a loaded handgun Wednesday to his South Texas elementary school, and his father has been arrested after the incident prompted a lockdown, officials said https://t.co/ba7JgLNpRI — CNN (@CNN) September 1, 2022

Podoben dogodek ta teden tudi v Arizoni

Do podobnega incidenta je prišlo v ponedeljek v mestu Cochise v Arizoni. Tam so v šoli pri sedemletnem otroku v nahrbtniku našli nenabito pištolo skupaj z napolnjenim nabojnikom. Še drugo orožje pa so pozneje odkrili v upravnih prostorih šole, kamor ga je otrok med čakanjem na oblasti očitno skril. Zoper otroka je uveden disciplinski postopek v skladu z zakoni o ravnanju z mladoletniki.

V ZDA v obtoku več kosov orožja kot je prebivalcev

Američani so v preteklih letih bili deležni več krvavih streljanj v šolah. Samo maja so bili v množičnem streljanju na osnovni šoli v mestu Uvalde v Teksasu ubiti 19 otrok in dva učitelja. V ZDA je sicer v obtoku skoraj 400 milijonov kosov orožja, torej več, kot je prebivalcev, navaja AFP.