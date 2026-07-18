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Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
18. 7. 2026,
12.25

Osveženo pred

15 minut

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Natisni članek
Venezuela potres smrtne žrtve

Sobota, 18. 7. 2026, 12.25

15 minut

Število žrtev potresov v Venezueli preseglo 5000

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Venezuela, potres | Venezuelo sta konec prejšnjega meseca prizadela zaporedna uničujoča potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, sledilo je več kot 1000 šibkejših popotresnih sunkov. | Foto Reuters

Venezuelo sta konec prejšnjega meseca prizadela zaporedna uničujoča potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, sledilo je več kot 1000 šibkejših popotresnih sunkov.

Foto: Reuters

V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, so v petek sporočile venezuelske oblasti. Venezuela je medtem iz Mednarodnega denarnega sklada (IMF) prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uradno število žrtev potresov se je povzpelo na 5069, med njimi jih je največ umrlo v priobalnih regijah, je na omrežju Telegram zapisal predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez.

Venezuelo sta konec prejšnjega meseca prizadela zaporedna uničujoča potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, sledilo je več kot 1000 šibkejših popotresnih sunkov.

Ranjenih več kot 16 tisoč ljudi

Zaradi potresov je bilo ranjenih 16.740 ljudi, večina pa jih je bila že odpuščena iz bolnišnice.

Okoli 20.000 ljudi je ostalo brez domov in živijo v prenatrpanih taboriščih, od katerih mnoga nimajo oskrbe z vodo ali ustreznih sanitarnih sistemov.

Državi več kot 300 milijonov evrov pomoči

Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez je v petek sporočila, da je država prejela 346 milijonov dolarjev oziroma 302 milijona evrov za obnovo iz IMF. Dejala je, da bodo sredstva pomagala "podpreti prizadete družine s stanovanji, infrastrukturo, ključnimi javnimi storitvami in drugimi potrebami".

Sprostitev sredstev je potrdila tudi izvršna direktorica IMF Kristalina Georgieva, ki je na omrežju X zapisala, da so Venezueli omogočili, da dostopa do lastnih sredstev za nujne humanitarne potrebe.

Venezuela je sredstva črpala iz rezervnega deleža pri IMF, do katerega je mogoče dostopati brez pogojev in obresti.

Država ima sicer v skladu tudi za več kot pet milijard dolarjev sredstev v obliki posebnih pravic črpanja (SRD), a so bila ta v preteklosti zamrznjena, ker IMF ni priznala nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

Potem ko so ZDA januarja z vojaškim vdorom strmoglavile Madura, sta IMF in Svetovna banka aprila napovedala, da bosta ponovno vzpostavila odnose z Venezuelo. Ti so bili zamrznjeni od leta 2019.

Fabiana
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