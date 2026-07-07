Se ameriška vojska obrača proti Trumpu?

V zadnjem času sta politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa grajala dva ameriška vojaška veterana in upokojena generala: Keith Kellogg in Charles Q. Brown. Še pred njima je šel zelo ostro nad Trumpa general Mark Milley.

Keith Kellogg je dolgoletni svetovalec Donalda Trumpa. Predsednik ga ni le pohvalil kot pravega domoljuba, ampak ga je na začetku svojega drugega mandata imenoval tudi za posebnega odposlanca za Ukrajino, piše švicarski medij Watson.

Kellogg nad Trumpovega prijatelja in zeta

Kellogg je bil odkrit podpornik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in njegovih zaveznikov, vendar je Trump bolj poslušal Steva Witkoffa, svojega vsestranskega posebnega odposlanca. Witkoff se zelo dobro razume z Vladimirjem Putinom. Lansko jesen je Kellogg razočarano odstopil kot posebni odposlanec za Ukrajino.

Vendar se noče pustiti utišati. V intervjuju za televizijski kanal TVP World je ostro kritiziral Witkoffa in Jareda Kushnerja, Trumpovega zeta in amaterskega diplomata. Trdi, da nepremičninska magnata nimata razumevanja diplomacije na splošno in zlasti ne razumeta razmer v Evropi.

Kellogg Trumpu: Poslušaj evropske voditelje

Kellogg Trumpu svetuje, da ne bi smel poslušati svojih dveh amaterskih diplomatov, temveč bi se moral raje posvetovati z zavezniškimi voditelji držav, kot so nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron in (odhajajoči) britanski premier Keir Starmer.

Upokojeni general Keith Kellogg je za razliko od Trumpa, ki vsaj javno pogosto zelo rad hvali Vladimirja Putina, veliko bolj naklonjen ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Foto: Reuters

"Svet vidijo nekoliko drugače. Prebivajo v težki soseski in verjamejo, da jih (Putin) ogroža," poudarja Kellogg.

Odstopljeni general nad Trumpa

Bolj ostro in brez rokavic je Trumpovo politiko grajal Charles Q. Brown. Bil je vrhovni poveljnik ameriških oboroženih sil, prvi temnopolti moški na tem položaju po Colinu Powllu.

Kot piše Watson, je Brown kot nekdanji pilot lovskega letala v Pentagonu užival veliko spoštovanje. Kljub temu ga je obrambni minister Pete Hegseth – ki je komaj dosegel čin majorja v nacionalni gardi – z dvomljivo utemeljitvijo prisilil, da odstopi s položaja. Hegseth je trdil, da je Brown podpiral woke politiko nekdanjega predsednika Joeja Bidna.

Brown je zdaj nagovoril tudi javnost. Ne da bi ga imenoval, je v članku v ameriški reviji Foreign Affairs sprožil frontalni napad na Trumpa.

Brown proti Trumpovi uporabi vojske v politične namene

Brown trdi, da je poskus uporabe vojske v politične namene, razen v primerih naravnih nesreč, zloraba in neameriška poteza. "Ko predsednik uporablja oborožene sile za politično motivirane misije, kot je boj proti kriminalu v mestih, postane to vprašljivo," trdi Brown.

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"Ko poskušate odpraviti nepravilnosti v delovanju institucij z vojaškimi rešitvami namesto s civilnimi, vojsko odvrnete od njene osrednje funkcije, od bojnih operacij. Kot je vedel George Washington, ni naloga vojske, da republiko reši iz političnih zastojev. Pravzaprav, če od vojske zahtevate preveč, tvegate vse skupaj."

Odstopljen general, ki je zadnji zapustil Afganistan

Browna skrbijo tudi kadrovske odločitve v Pentagonu, zlasti odstop generala Chrisa Donahueja. Bil je vrhovni poveljnik ameriških sil v Evropi in je bil tudi zelo spoštovan. Postal je znan kot zadnji vojak, ki je zapustil Afganistan.

V normalnih okoliščinah bi imel Donahue pred seboj bleščečo kariero, pod Trumpom in Hegsethom pa ne. "Kar vidimo tukaj, nima nobene zveze z zaslugami ali dosežki. Vsi ti ljudje, ki so zdaj prisiljeni zapustiti položaje, so zelo izkušeni."

General, ki se upre Trumpu

Brown se kljub odkriti graji Trumpove politike veliko bolj diplomatsko izraža kot upokojeni general Mark Milley, ki je bil eden od Brownovih predhodnikov na čelu združenega štaba ameriške vojske.

General Chris Donahue (levo) je bil avgusta 2021 zadnji ameriški vojak, ki je zapustil Afganistan. Pozneje je bil vse do letos poveljnik ameriške vojske v Evropi in Afriki. Navezal je tesne stike z ukrajinsko vojsko. V začetku julija letos je – po poročanju medijev zaradi pritiska ministra Hegsetha – odstopil s položaja in začel postopek upokojitve. Foto: Guliverimage

Milleyja je na ta položaj nekoč imenoval Trump, vendar je bil on tudi tisti, ki je nasprotoval Trumpu, ko je ta skušal uporabiti vojsko proti svojim političnim sovražnikom. Milley je Trumpa tudi označil kot potencialnega diktatorja, kar mu je Trump seveda zelo zameril.

Trump z vojsko nad protestnike?

To Milleyjevo kritiko sta spodbudila dva dogodka. Poleti 2020 so po smrti temnopoltega Georgea Floyda izbruhnili protesti (ti so se pogosto sprevrgli tudi v izgrede, op. p). Trump je želel napotiti marince proti mirnim protestnikom pred Belo hišo in zahteval, da vojaki protestnike ustrelijo v noge, vendar takratni obrambni minister Mark Esper in general Milley tega ukaza nista izpolnila, piše Watson.

Ko so protrumpovski izgredniki 6. januarja 2021 vdrli v Kapitol, je Milley poklical kitajskega kolega in mu zagotovil, da so razmere pod nadzorom. Ko je Trump pozneje izvedel za to, se je tako razjezil, da je Milleyja označil za izdajalca in zahteval njegovo usmrtitev.

Želi Trump od generalov brezpogojno poslušnost?

Ameriška vojska se ponaša s stoletno tradicijo, da stoji nad politiko. To je v nasprotju s Trumpovo vizijo vsemogočnega predsednika. Trdno verjame, da lahko kot vrhovni poveljnik od svojih generalov zahteva brezpogojno poslušnost. Za obrambnega ministra je zato imenoval človeka, ki za ta položaj nikakor ni usposobljen, vendar brezpogojno izpolnjuje vsako predsednikovo željo (mišljen je Hegseth, op. p.), še piše Watson.