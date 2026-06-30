Velika skrivnost ameriške letalonosilke. Razkrita bo to poletje.

Ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford ni samo največja letalonosilka na svetu, ampak je tudi plavajoča jedrska elektrarna. V primeru izrednih razmer naj bi tako z elektriko oskrbovala ameriška vojaška oporišča.

Ameriška mornarica namerava to poletje preizkusiti, ali lahko 337 metrov dolga letalonosilka USS Gerald R. Ford oskrbuje kopensko vojaško bazo z elektriko. Preizkus je načrtovan za pomorsko bazo Norfolk v zvezni državi Virginija.

Letalonosilka ima dva jedrska reaktorja

Če redna oskrba z električno energijo odpove zaradi napada, naravne nesreče ali drugih razlogov, naj bi letalonosilka delovala kot plavajoča elektrarna, poroča ameriška spletna stran The War Zone (TWZ).

Na krovu letalonosilke Gerald R. Ford delujeta dva jedrska reaktorja A1B. Koliko energije lahko reaktorja proizvedeta, je vojaška skrivnost. Vendar pa se ocenjuje, da je skupna proizvodnja reaktorjev bistveno manjša od proizvodnje velike civilne jedrske elektrarne v ZDA. Kljub temu bi lahko bila pomembna rezerva za eno samo vojaško bazo.

Strah pred napadi na ameriška vojaška oporišča

Vršilec dolžnosti sekretarja za mornarica na ameriškem vojaškem ministrstvu Hung Cao je načrt predstavil na kongresnem zaslišanju. Tam je izjavil, da bo baza v Norfolku to poletje oskrbovana z energijo iz letalonosilke.

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ZDA si že nekaj časa prizadevajo za boljšo zaščito svojih vojaških baz pred motnjami. To je posledica vse večje zaskrbljenosti, da baze v ZDA v prihodnjih konfliktih ne bodo več veljale za varne. K temu se dodajo še tveganja zaradi dronov, sabotaž, kibernetskih napadov in slabosti starajočih se električnih omrežij.

Letalonosilka bi zagotavljala tudi oskrbo s pitno vodo

V takšnih razmerah letalonosilka ne bi zagotavljala le električne energije. Glede na informacije z zaslišanja bi se energija, proizvedena na krovu, lahko uporabila tudi za zagotavljanje velikih količin pitne vode. To bi lahko bilo še posebej pomembno med sušami ali po večjih nesrečah.

Koncept ni povsem nov. Ladje ameriških oboroženih sil so že prej zagotavljale električno energijo na kopnem. Zgodnji primer sega v leti 1929 in 1930, ko je letalonosilka USS Lexington oskrbovala mesto Tacoma z elektriko. Mesto Tacoma leži v zvezni državi Washington.

Kako se bodo letalonosilke kot elektrarne izkazale v praksi?

Kasneje so obstajale še druge t. i. plavajoče elektrarne, vključno z ladjo z jedrskim reaktorjem za območje Panamskega prekopa. Da bi se letalonosilka razreda Gerald R. Ford lotila takšne naloge, je po poročanju spletne strani Interesting Engineering povsem nov razvoj.

Vendar pa še ni jasno, kako praktičen bi bil ta model v resničnih razmerah. Letalonosilke so med najdragocenejšimi in najzahtevnejšimi ladjami v ameriški mornarici. Ko bi jih v pristanišču uporabljali kot vir energije, niso na voljo za druge naloge. Poleg tega so ladje v pristanišču ranljivejše za napade kot tiste na morju, piše nemški Focus.