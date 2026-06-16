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Avtor:
M. T.

Torek,
16. 6. 2026,
19.23

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Aleksander Lukašenko Volodimir Zelenski Ukrajina Belorusija Vojna v Ukrajini Rusija

Torek, 16. 6. 2026, 19.23

6 minut

Popoln preobrat: Lukašenko se je ustrašil Ukrajine

Avtor:
M. T.

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Aleksander Lukašenko | Beloruski predsednik je izrazil zaskrbljenost glede morebitne širitve frontne črte na mejo med Ukrajino in Belorusijo. Po njegovih besedah v Minsku nimajo nobenega interesa, da se vojna razširi na ozemlje Belorusije, in si je ne želijo. | Foto Guliverimage

Beloruski predsednik je izrazil zaskrbljenost glede morebitne širitve frontne črte na mejo med Ukrajino in Belorusijo. Po njegovih besedah v Minsku nimajo nobenega interesa, da se vojna razširi na ozemlje Belorusije, in si je ne želijo.

Foto: Guliverimage

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko se je po napovedi, da je beloruskim oboroženim silam ukazal priprave na vojno, in sledeči večtedenski izmenjavi groženj med Belorusijo in Ukrajino, povlekel nazaj in priznal, da si Belorusija ne more privoščiti vojne z Ukrajino. Opravičil se je tudi ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, ker ga je pred kratkim ostro kritiziral.

Svarila Zelenskega je označil za blebetanje

Lukašenko je pred kratkim dejal, da so svarila ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Belorusiji, naj njihova vojska ostane na drugi strani meje med državama, le "blebetanje" in da mu "besede v usta polagajo birokrati v Evropi". 

Zelenski je beloruskega predsednika namreč svaril zaradi ugotovitev ukrajinskih obveščevalcev, da beloruske oborožene sile krepijo položaje v bližini meje z Ukrajino, da gradijo ključno vojaško infrastrukturo, razvijajo logistične poti za morebitne vojaške operacije in pri vojaških pripravah še intenzivneje sodelujejo z Rusijo.

Bi v primeru spopada med Ukrajino in Belorusijo Minsk gorel, kot zdaj skoraj vsako noč gori Kijev? | Foto: Reuters Bi v primeru spopada med Ukrajino in Belorusijo Minsk gorel, kot zdaj skoraj vsako noč gori Kijev? Foto: Reuters

Naročil je priprave na vojno, a upal, da se ne zgodi

Lukašenko je pred tedni tudi razkril, da je beloruski vojski ukazal, naj se pripravi na vojno, a ob tem izrazil upanje, da se ne bo zgodila. Ukrajina in Belorusija sta si v naslednjih tednih tudi grozili, da sta identificirali potencialne tarče, ki bi bile v primeru spopada med državama napadane med prvimi. Lukašenko je med drugim dejal, da bi vojna v Ukrajini v primeru ukrajinskega napada na Belorusijo dobila povsem drugo dimenzijo, in dejal, da ima Belorusija oči uperjene v "veliko" tarčo v Ukrajini.

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Obrnil je ploščo

Zdaj pa je beloruski predsednik povsem obrnil ploščo. V intervjuju za medij Al Arabiya English je pred dnevi dejal, da je šel v nekaterih izjavah morda malce predaleč, a da se je z njimi le odzival na ukrajinske grožnje, kot je opozorilo poveljnika ukrajinskih sil za brezpilotne letalnike Roberta Brovdija, da ima seznam 500 lokacij v Belorusiji, ki jih lahko takoj napade z droni.

Major Robert Brovdi je ustanovitelj tako imenovanih "Madžarovih ptic", posebne vojaške enote, ki jo je ustanovil že kmalu po začetku vojne v Ukrajini, njeni pripadniki pa upravljajo izvidniške in napadalne brezpilotne letalnike. Od avgusta lani je prvi mož ukrajinskega poveljstva za brezpilotne letalnike. | Foto: Reuters Major Robert Brovdi je ustanovitelj tako imenovanih "Madžarovih ptic", posebne vojaške enote, ki jo je ustanovil že kmalu po začetku vojne v Ukrajini, njeni pripadniki pa upravljajo izvidniške in napadalne brezpilotne letalnike. Od avgusta lani je prvi mož ukrajinskega poveljstva za brezpilotne letalnike. Foto: Reuters

Lukašenko je v intervjuju zatrdil, da je bil najprej tiho in s tem presenetil vse v Belorusiji, ko pa se je retorika Ukrajine začela zaostrovati, se je moral odzvati. "Razumel sem, da je človek pod velikim pritiskom, da ni vojak, morda mu ni bilo vse jasno, ni mu kliknilo. A ko so mi začeli groziti, nisem mogel več biti tiho," je opisal svoj odziv na opozorila ukrajinskega predsednika Zelenskega.

"Če je bil Volodimir užaljen, se mu za svoje besede opravičujem. Morda jih ne bi smel izreči, saj se trenutno vendarle vojskuje. Morda ne bi smel biti tako oster. A saj veste, pri nas pravimo: kar daješ, to dobiš. To bi on moral razumeti," je dejal Lukašenko.

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Ukrajina drži v pesti Belorusijo

Beloruski predsednik je ob tem tudi izrazil zaskrbljenost glede morebitne širitve frontne črte na mejo med Ukrajino in Belorusijo.

Po njegovih besedah v Minsku nimajo nobenega interesa, da se vojna razširi na ozemlje Belorusije, in si je ne želijo. Belorusija je tudi izredno ranljiva, kar zadeva potencialne napade na kritično državno infrastrukturo. "Če nas napadejo, kot napadajo Rusijo, bomo zelo ranljivi. Ukrajinska vojska nas ima tako rekoč v pesti," je bil previden Lukašenko.

Dodal je, da v Belorusiji zelo dobro razumejo, da bi bila v primeru vojne z Ukrajino med prvimi napadene njihova industrija in logistične povezave – kritično pomembni komponenti beloruskega vsakdanjega življenja.

Vladimir Putin (desno, zraven je Lukašenko) naj ne bi hotel, da se vojna z Ukrajino razširi še na Belorusijo. | Foto: Reuters Vladimir Putin (desno, zraven je Lukašenko) naj ne bi hotel, da se vojna z Ukrajino razširi še na Belorusijo. Foto: Reuters
Lukašenko je v intervjuju za Al Arabiyo razkril tudi, da vojna med Ukrajino in Belorusijo prav tako ni v interesu Rusije. Kot mu je med njunimi nedavnimi pogovori povedal ruski predsednik Vladimir Putin, bi bilo 1.500 kilometrov daljšo frontno črto zelo težko braniti brez usodnih posledic za prizadevanja ruske vojske za osvajanje ozemlja na vzhodu Ukrajine. 

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