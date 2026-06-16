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Avtor:
Na. R.

Torek,
16. 6. 2026,
8.19

Osveženo pred

2 minuti

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kritika karikatura Rusija Poljska umor Vladimir Putin

Torek, 16. 6. 2026, 8.19

2 minuti

Skrivnostni umor: ostrega kritika Putina ustrelili na ulici na Poljskem

Avtor:
Na. R.

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Semyon Skrepetsky, karikaturist, kritik, Rusija, Vladimir Putin, umor | Skrepecki je po navedbah medijev od leta 2021 živel v izgnanstvu na Poljskem, potem ko je zaradi svojega političnega delovanja zapustil Rusijo. | Foto XS/@BrianMcDonaldIE

Skrepecki je po navedbah medijev od leta 2021 živel v izgnanstvu na Poljskem, potem ko je zaradi svojega političnega delovanja zapustil Rusijo.

Foto: XS/@BrianMcDonaldIE

Na vzhodu Poljske so v ponedeljek ubili 44-letnega Semjona Skrepeckega, ruskega karikaturista in političnega aktivista, znanega po satiričnih upodobitvah ruskega predsednika Vladimirja Putina. Po navedbah policije je bil umor najverjetneje načrtovan. Storilec je na begu.

Tragedija se je zgodila v mestu Biala Podlaska, približno 35 kilometrov od meje z Belorusijo. Po poročanju poljskih oblasti so moškega na ulici večkrat ustrelili.

Okoliščine kažejo na vnaprej načrtovan napad, so sporočili s policije, motiv pa za zdaj ostaja neznan. Storilca še niso prijeli, poteka intenzivna preiskava dogodka.

Čeprav poljska policija identitete uradno ni razkrila, so ruski in beloruski opozicijski mediji žrtev identificirali kot Semjona Skrepeckega, umetnika, karikaturista in političnega aktivista, ki je bil znan po ostrih satiričnih delih na račun Putina, beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka in sovjetskega diktatorja Josifa Stalina.

Le nekaj dni pred smrtjo protestiral v Berlinu

Še pred nekaj dnevi naj bi se umetnik udeležil protestne akcije pred ruskim veleposlaništvom v Berlinu ob ruskem državnem prazniku. Med protestom je nosil provokativno sliko, na kateri je bil upodobljen Josif Stalin z dojenčkom, ki naj bi predstavljal Putina.

Fotografije dogodka so zaokrožile po družbenih omrežjih in opozicijskih medijih.

Motiv umora ostaja skrivnost

Za zdaj ni znano, ali je bil umor povezan z njegovim političnim delovanjem ali kritikami Kremlja. Poljska policija poudarja, da preiskuje vse možnosti.

Smrt znanega Putinovega kritika je že sprožila številna ugibanja v opozicijskih krogih, saj gre za enega od najbolj prepoznavnih ruskih političnih umetnikov v izgnanstvu.

 
Nick Reiner
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