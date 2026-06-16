Skrivnostni umor: ostrega kritika Putina ustrelili na ulici na Poljskem

Na vzhodu Poljske so v ponedeljek ubili 44-letnega Semjona Skrepeckega, ruskega karikaturista in političnega aktivista, znanega po satiričnih upodobitvah ruskega predsednika Vladimirja Putina. Po navedbah policije je bil umor najverjetneje načrtovan. Storilec je na begu.

Tragedija se je zgodila v mestu Biala Podlaska, približno 35 kilometrov od meje z Belorusijo. Po poročanju poljskih oblasti so moškega na ulici večkrat ustrelili.

Okoliščine kažejo na vnaprej načrtovan napad, so sporočili s policije, motiv pa za zdaj ostaja neznan. Storilca še niso prijeli, poteka intenzivna preiskava dogodka.

Čeprav poljska policija identitete uradno ni razkrila, so ruski in beloruski opozicijski mediji žrtev identificirali kot Semjona Skrepeckega, umetnika, karikaturista in političnega aktivista, ki je bil znan po ostrih satiričnih delih na račun Putina, beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka in sovjetskega diktatorja Josifa Stalina.

Le nekaj dni pred smrtjo protestiral v Berlinu

Še pred nekaj dnevi naj bi se umetnik udeležil protestne akcije pred ruskim veleposlaništvom v Berlinu ob ruskem državnem prazniku. Med protestom je nosil provokativno sliko, na kateri je bil upodobljen Josif Stalin z dojenčkom, ki naj bi predstavljal Putina.

⚡️ Russian artist Semyon Skrepetsky was killed in Poland: he had previously harshly mocked Putin and Kadyrov



The murder took place in the city of Biała Podlaska, near the border with Belarus, where a refugee camp is located.



After moving from Russia, Skrepetsky passed through… pic.twitter.com/M6HatZf7bZ — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

Fotografije dogodka so zaokrožile po družbenih omrežjih in opozicijskih medijih.

Motiv umora ostaja skrivnost

Za zdaj ni znano, ali je bil umor povezan z njegovim političnim delovanjem ali kritikami Kremlja. Poljska policija poudarja, da preiskuje vse možnosti.

Smrt znanega Putinovega kritika je že sprožila številna ugibanja v opozicijskih krogih, saj gre za enega od najbolj prepoznavnih ruskih političnih umetnikov v izgnanstvu.