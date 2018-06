Breje bolgarske krave ne bodo usmrtili

Krava Penka, ki naj bi mladiča povrgla čez tri mesece, se je sredi maja oddaljila od svoje črede v bližini bolgarske vasi Kopilovci in zatavala v Srbijo, ki ni članica EU. Ko so jo vrnili lastniku Ivanu Haralampijevu, ki ima kmetijo v bližini meje, so bolgarski uradniki brez milosti odredili, da jo morajo zaradi strogih pravil EU uspavati.

Laboratorijski testi za vse bolezni so bili negativni

"Razlog je, da je zapustila območje EU in je ni mogoče uvoziti nazaj v Evropsko unijo. Prišel je veterinar in odredil njeno takojšnjo usmrtitev," je za bolgarsko televizijo pred dnevi pojasnjeval njen lastnik in pozval pristojne, naj se krave vendarle usmilijo.

V minulih dneh so sprožili tudi spletno peticijo za njeno preživetje, naslovljeno na evropske ustanove. Podpisalo jo je več kot 25 tisoč ljudi, zanjo pa se je na družbenih omrežjih s ključnikom #SavePenka zavzel tudi nekdanji pevec Beatlov Paul McCartney.

Foto: Thinkstock

Kot so danes sporočili iz bolgarske agencije za varno hrano, so bili laboratorijski testi za vse bolezni negativni. Krave ne bodo usmrtili in se bo lahko do konca tedna vrnila k svoji čredi, je pojasnila tiskovna predstavnica agencije Ekaterina Stoilova. Penka se bo tako lahko še naprej veselo pasla na bolgarskih travnikih.

Usoda krave Penke je bila v minulih tednih večkrat tema na novinarskih konferencah Evropske komisije in tudi danes je bila komisija pozvana h komentarju razpleta Penkine zgodbe.

"Naj živi krava Penka. Oditi iz EU in priti nazaj je v redu," se je odzval glavni govorec Evropske komisije Margaritis Schinas na vprašanje britanskega novinarja Jamesa Crispa, ki pozorno spremlja to zgodbo.