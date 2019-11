Avstralec v Vietnamu zaradi terorizma obsojen na 12 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče v vietnamskem Hošiminhu je danes tri prodemokratične aktiviste, med njimi 70-letnega avstralskega peka, spoznalo za krive terorističnih dejavnosti proti državi in jih obsodilo na od deset do 12 let zapora.

Vietnamska državljana, 48-letni Nguyen Van Vien in 20-letni Tran Van Quyen, ter avstralski državljan Chau Van Kham so bili aretirani januarja. Sprva so bili obtoženi poskusa strmoglavljenja oblasti, kasneje pa je bila obtožnica prekvalificirana v terorizem.

Khamov odvetnik Trinh Vinh Phuc je sporočil, da bo Avstralec po prestani 12-letni kazni izgnan iz države. Vien in Quyen sta dobila po 11 oz. 10 let zapora, po prestani kazni pa jima grozi še po pet let hišnega pripora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vsi trije so zanikali obtožbe in vztrajali, da niso izvršili nobenih terorističnih dejanj, je povedal odvetnik Phuc.

Sodniki trdijo, da je Kham član prepovedane opozicijske stranke

Sodniki so po drugi strani trdili, da je Kham član prepovedane opozicijske stranke Viet Tan, ki jo je vietnamski enopartijski režim razglasil za teroristično organizacijo.

Kako lahko katerakoli odgovorna država sodeluje s Hanojem, če vietnamska vlada mirne aktiviste za človekove pravice obravnava kot teroriste, je obsodbe komentiral tiskovni predstavnik stranke Duy Hoang.

Kham se je rodil v Vietnamu, v mladosti pa je pobegnil v Avstralijo, kjer je član podružnice Viet Tan v Sydneyju. Ko je bil januarja na obisku v Vietnamu, so ga skupaj z Vienom aretirali v Hošiminhu. Vien je član spletne aktivistične skupine Bratovščina za demokracijo, ki je v Vietnamu prav tako prepovedana.