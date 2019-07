Atene stresel močan potres, ljudje v paniki bežali na ulice #video

Grško prestolnico Atene je okoli 13. ure po srednjeevropskem času stresel potres z magnitudo 5,1. Zaradi potresa so prekinjene telekomunikacijske povezave, nekateri prebivalci so ostali brez elektrike. Poročil o smrtnih žrtvah za zdaj ni, lažje se je poškodovala zgolj ena ženska. V potresu je sicer nastala gmotna škoda.

Žarišče potresa je bilo 23 kilometrov severozahodno od Aten na globini 13 kilometrov. V potresu je bila lažje poškodovana ženska, na katero je padel odkrušen omet. Zrušili sta se dve opuščeni zgradbi, nekaj pa jih je lažje poškodovanih. Poročil o huje poškodovanih ni, je povedal tiskovni predstavnik grške vlade Stelios Pecas.

Strong #earthquake measuring 5.3 on Richter scale jolts Athens. Tremor is felt clearly in Greek capital area https://t.co/UEOARp144e pic.twitter.com/GkXFKLT3Ll — China Xinhua News (@XHNews) July 19, 2019

Potresu sledili še najmanj trije šibkejši popotresni sunki

"Zaenkrat nismo gotovi, ali je bil to glavni potres," je za grško javno televizijo ERT povedal seizmolog Gerasimos Papadopulos. Sledili so še najmanj trije šibkejši popotresni sunki, kar je dober znak, je pojasnil. "Ljudje v prestolnici morajo ostati mirni, psihološko morajo biti pripravljeni na nadaljnje popotresne sunke," je dodal prej omenjeni seizmolog.

Tudi vodja urada za protipotresno zaščito Eftimios Lekas je ljudi pozval, naj ostanejo mirni. "Ni razloga za skrb. Zgradbe v prestolnici so zgrajene za veliko močnejše potrese," je pojasnil. Številni ljudje so namreč po potresu v paniki zbežali na ulice, čeprav oblasti niso odredile evakuacije.

V prestolnici ostali brez telekomunikacijskih povezav

Po poročanju grških medijev so na območju ostali brez elektrike, zaradi česar je več ljudi obtičalo v dvigalih. Gasilci so sporočili, da so doslej iz dvigal rešili več kot deset ljudi. Ostali so tudi brez telekomunikacijskih povezav, medtem ko internetne povezave še naprej delujejo.

Grčija leži na stiku tektonskih plošč, zaradi česar so potresi pogosti, a redko zahtevajo smrtne žrtve. Julija 2017 je potres z magnitudo 6,7 zahteval dve smrtni žrtvi in povzročil veliko gmotno škodo na otoku Kos v Egejskem morju. Leta 1999 je v potresu z magnitudo 5,9 v prestolnici in severozahodno od nje umrlo 143 ljudi.