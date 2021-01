Zaradi požara v večstanovanjski stavbi evakuirali 12 ljudi

Zaradi požara v večstanovanjski stavbi na Tomačevski cesti v Ljubljani so gasilci v ponedeljek zvečer evakuirali 12 ljudi. Pri tem so osebo, ki je bila ujeta v mansardnih prostorih, iz objekta rešili skozi strešno okno s pomočjo avtolestve. Štiri stanovanja v objektu niso več primerna za bivanje, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Kot so navedli v sporočilu centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je v večstanovanjski stavbi zagorelo nekaj po 20. uri. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana in Prostovoljnega gasilskega društva Tomačevo so pričeli z gašenjem požara in reševanjem osebe, ki je bila ujeta v mansardnih prostorih. Požar so pogasili in pregledali žarišča, prav tako so odkrili del ostrešja in ga na koncu prekrili.

V požaru je bilo eno stanovanje popolnoma uničeno, še tri stanovanja pa poškodovana, tako da niso primerna za bivanje, so še navedli. S Policijske uprave Ljubljana pa so sporočili, da v požaru ni bil nihče poškodovan. Po prvih ugotovitvah je zagorelo v mansardnem delu večstanovanjskega objekta, pri čemer je nastala večja materialna škoda, vzrok požara pa trenutno še ni znan.

Dodali so, da bodo danes kriminalisti opravili ogled kraja požara. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še navedli na policijski upravi, piše STA.