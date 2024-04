Zaradi izbruha vulkana evakuirali več sto ljudi in razglasili najvišjo stopnjo pripravljenosti

Na indonezijskem otoku Sulavezi je izbruhnil vulkan Ruang, zaradi česar so morali evakuirati več sto ljudi in zapreti letališče. Indonezijski center za vulkanologijo in ublažitev geoloških nevarnosti je po jutranjem izbruhu razglasil najvišjo stopnjo pripravljenosti ter ljudi pozval, naj se vulkanu ne približujejo.