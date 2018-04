Začetek serijske proizvodnje lebdečih gramofonov

V podjetju Mag-Lev Audio so po uspešnih kampanjah na platformah Kickstarter in Indie Gogo, na katerih so zbrali preko 800.000 evrov, zagnali proizvodnjo edinih lebdečih gramofonov na svetu. Proizvodnja je stekla v najetih prostorih v Novi Gorici, novo priložnost in zaposlitev je ob tem dobilo 12 ljudi. Zdaj jih je v podjetju zaposlenih že 20.

Foto: STA

Direktorja Tomaž Pegan in Davorin Furlan sta na nedavni predstavitvi v prostorih Primorskega tehnološkega parka v Vrtojbi povedala, da načrtujejo izdelavo okrog 1500 lebdečih gramofonov na mesec. Prve bodo dobili kupci, ki so jih že plačali preko uspešnih svetovnih spletnih kampanj, teh je približno 850, nato pa distributerji za različne države sveta, ki so že poslali prva prednaročila.

"Naši kupci so ljudje srednjih let, ki želijo, da glasbo poslušajo v miru po službi, za sproščanje, ki si vzamejo čas za poslušanje glasbe po napornem dnevu," je za STA povedal Furlan. Lebdeče gramofone je preko Kickstarterja kupilo največ kupcev iz ZDA, takih je bilo kar 60 odstotkov, prihajajo pa tudi iz Evrope, Avstralije in Japonske.

Foto: STA

V Sloveniji so doslej prodali okrog 40 lebdečih gramofonov, vsi ostali bodo namenjeni v tujino. Pegan je povedal, da bodo v letu dni naredili okrog 10.000 gramofonov, v katere je vgrajenih več kot 50 odstotkov slovenskih komponent, ki jih izdelujejo po celi državi.

Poleg podjetja Mag-Lev Audio se je predstavilo še eno podjetje s področja vrhunskega zvoka, to je podjetje Erzetich, ki prav tako deluje v prostorih Primorskega tehnološkega parka v Vrtojbi.

Podjetje Erzetich izdeluje visoko kakovostne ojačevalnike za slušalke in dva modela avdiofilskih slušalk (dinamične in magneto-planarne), s katerimi zaokrožuje svojo ponudbo osebnega avdia. Prototipi slušalk so že bili predstavljeni na dveh HiFi sejmih, kjer so navdušili obiskovalce in poželi veliko zanimanja.

Vendar pa lastnik podjetja Erzetich Blaž Erzetič za razliko od podjetja Mag-Lev Audio ne načrtuje večje proizvodnje. Ponujene predmete izdeluje namreč sam, mesečno le kakšnih trideset posameznih enot.

"Moji sistemi so namizni in niso predvideni za prenašanje, so orientirani proti performansom, njihov glavni cilj je dober zvok," je svoje slušalke in ojačevalnike zvoka predstavil Erzetič. Zanimanje za slušalke je veliko, nekaj jih je ne glede na ceno, ki jo dosegajo, tudi že prodal, in sicer predvsem na območje Rusije.