Delovati začel nov portal zVem

Delovati je začel nov portal zVem. Večja oblikovna in vsebinska prenova bo pacientom med drugim omogočila možnost pregledovanja svojih dokumentov, receptov, naročil in bolniških listov v načinu časovnega traku, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Novi portal ob tem prinaša možnost pregledovanja bolniških listov iz zbirk Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tudi na portalu zVEM, kar je rezultat uspešnega sodelovanja med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in ZZZS s ciljem, da bi bili vsi podatki pacienta na enem mestu, pojasnjujejo na ministrstvu.

V naslednjih dneh bodo med dokumente, ki so na voljo, vključili tudi osebno kartico zdravil za paciente, ki so jo oz. jo bodo bolniki prejeli ob odpustu iz bolnišnice ali jo bodo ob zamenjavi zdravila osvežili v lekarni.

Nabor funkcionalnosti se bo dopolnjeval

V naslednjih mesecih se bo nabor funkcionalnosti na novem portalu in mobilni aplikaciji dopolnjeval. Za paciente bo po navedbah ministrstva posebej dobrodošla novost, ki je načrtovana do jeseni in prinaša obveščanje uporabnikov mobilne aplikacije o novem izvidu, receptu, napotnici, terminu naročila in bolniškem listu z obvestili mobilne aplikacije na pametnih telefonih.

Ob tem so z možnostjo pregleda bolniških listov dopolnili tudi mobilno aplikacijo, ki je za osvežitev za zdaj na voljo za odstotek uporabnikov. V naslednjih dneh pa bo delež uporabnikov, ki bodo lahko mobilno aplikacijo osvežili s posodobitvami, naraščal, so še sporočili z ministrstva.

Novi portal je dostopen na tej povezavi.