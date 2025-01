V Sloveniji ob 30. obletnici srebreniškega genocida vrsta spominskih dogodkov

V spomin na genocid v Srebrenici pred tremi desetletji, ko so sile bosanskih Srbov 11. julija 1995 ubile več kot 8.300 Bošnjakov, bo tudi v Sloveniji potekala vrsta dogodkov in aktivnosti. Obsežen spominski program se začenja danes s prvim iz serije tematskih podkastov, v katerem bodo poznavalci spregovorili o srebreniškem genocidu.

Letos mineva 30 let od enega največjih zločinov proti človečnosti na evropskih tleh, genocida v Srebrenici, v katerem so pripadniki vojske Republike Srbske samo v nekaj dneh po zavzetju te bošnjaške enklave 11. julija 1995 ubili 8.372 Bošnjakov.

V okviru spominskega programa z naslovom 8.372 živih spominov, ki ga v sodelovanju s partnerji iz Slovenije in BiH pripravlja Kulturno-izobraževalni zavod Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana (MKC), bo v prihodnjih dneh in tednih potekala vrsta dogodkov in aktivnosti.

Spominski program odpira prvi iz serije tematskih podkastov na temo srebreniškega genocida, ki bo objavljen danes. V njem bosta politologa Jovana Mihajlović Trbovc in Faris Kočan spomnila na ozadje genocida, dogodke, ki so privedli do genocida, in razmišljala o tem, kakšne posledice je imel srebreniški genocid v mednarodnopravnem okolju in česa nas je naučil.

Pretresljiv medijski opomnik

V Cankarjevem domu bodo 22. januarja odprli razstavo časopisnih naslovnic in izrezkov iz slovenskega, bosanskega in svetovnega tiska, ki jih je izbral novinar in urednik Ali Žerdin. Razstava z naslovom Vesti, ki niso zbudile vesti ponuja pretresljiv vpogled v novinarsko pokrivanje ene največjih človeških tragedij po drugi svetovni vojni.

Odprtja razstave se bodo udeležili tudi gostje iz BiH, med njimi Fikret Alić, čigar podoba na naslovnici ameriške revije Time iz leta 1992, ko je koncentracijsko taborišče v okolici bosanskega Prijedora odkril novinar časnika Newsday, je postala simbol vojne v BiH ter simbol nasilja enot poveljnika vojske Republike Srbske Ratka Mladića nad civilisti.

V sodelovanju s Spominskim centrom Srebrenica bo aprila v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani na ogled razstava videopričevanj preživelih, ki so si svoj novi dom ustvarili v Sloveniji, razstavljeni pa bodo tudi njihovi osebni predmeti iz časa genocida v Srebrenici.

Program bo v prvih dneh julija sklenila spominska slovesnost, s katero se bo pod pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar Slovenija tudi uradno poklonila spominu žrtvam srebreniškega zločina, so sporočili iz MKC.