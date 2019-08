Umrl je umetnik Zmago Modic

Umetnikovo smrt je potrdila Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, ki je v svojem tvitu med drugim zapisala tudi, da je zdaj med zvezdami in galaksijami, ki jih je rad ustvarjal in se mu zahvalila, ker je lepšal Ljubljano.

Sedaj je med galaksijami in zvezdami, ki jih je tako rad ustvarjal Zmago Modic, avtor edinstvene svetlobne okrasitev Vesoljna Ljubljana. Novo leto in poletni dež ne bosta več enaka.

Hvala za vse, kar si ustvaril in lepšal Ljubljano. pic.twitter.com/Y1MVjrISV3