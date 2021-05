Takšno bo vreme še v novem tednu

Danes je pred nami spremenljivo do pretežno oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne plohe, možne so tudi nevihte. Temperature se bodo dvignile do 19 stopinj Celzija.

Petkovo vreme bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi plohami, ki se bodo pojavljale najprej bolj na zahodu, pozneje tudi drugod v državi. Možne bodo posamezne nevihte. Temperature se bodo gibale od 13 do 19 stopinj Celzija.

Plohe in nevihte tudi v soboto

Tudi v soboto nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, s krajevnimi plohami in predvsem na vzhodu tudi posameznimi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija.

Z dežniki v nov teden

Napoved za nedeljo spet prinaša slabo vreme s pogostimi krajevnimi padavinami. Tako bo tudi še v ponedeljek.