Protestniki v Ljubljani ohromili promet in blokirali vhod v državni zbor #foto

Na ljubljanskem Trgu republike potekajo protesti, ki so ohromili promet pred državnim zborom, protestniki blokirajo tudi vhod v parlament, ki je trenutno zaprt. Skupno naj bi se zbralo med 200 in 250 ljudi, je pa njihovo število težko oceniti, ker se jim pridružujejo vedno novi.

Ker protestniki prečkajo cesto z zastavami in se vozijo v avtomobilih, so ustavili promet pred parlamentom. Če sklepamo po transparentih, so se zbrali tako nasprotniki dogovora ZN o migracijah, ki so ga danes podprli v Marakešu v Maroku, kot tudi protestniki po vzoru rumenih jopičev v Franciji.

Foto: STA

Protestirajo za enake možnosti na volitvah

Eden od protestnikov, ki se je predstavil kot član Odbora za demokracijo in enake možnosti, je pojasnil, da se borijo za to, "da bi imeli vsaj približno enake možnosti na volitvah, da je slišan glas malega človeka. Smo v solidarnosti tudi s protestniki po Evropi, ki imajo podobne težave - njihov glas v uradnih institucijah ni slišan."

"Tudi v Franciji niso samo protesti proti dvigu davkov zoper gorivo, ampak je kopica vzrokov. Fronta za narodno suverenost in osvoboditev družbe pa zajema vse politične barve in stranke," je pojasnil. Kot je dejal, se je na protestu, ki naj bi ga organiziralo gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije, zbralo okoli 300 ljudi.

Vili Kovačič: Sanirati je treba demokratične standarde

Med protestniki pred državnim zborom, ki nasprotujejo podpisu dogovora ZN o migracijah, je tudi Vili Kovačič. Kot je povedal, protestirajo zaradi dogovora, a tudi zaradi drugih težav, med katerimi je izpostavil demokracijo in volitve.

"Štiri predsednike sem v pismu pozval, naj resno vzamejo odločitev ustavnega sodišča, ki je določilo, da je treba narediti sanacijo demokratičnih standardov, zakonov o demokraciji in volitvah. Dalo je rok eno leto, a od takrat se še nihče v parlamenti ni dotaknil te teme. Rok bo potekel 15. januarja," je dejal.

Foto: STA

Brščič: Gre za veleizdajo

Da gre za veleizdajo, pa so nekateri protestniki ocenili to, da je Slovenija podpisala dogovor ZN o migracijah. "Tega se zavedajo tudi najvišji politiki, ki so stisnili rep med noge in podpis deklaracije zaupali nepomembnemu državnemu uradniku. Če želite, da Marakeška deklaracija postane del slovenskega pravnega reda, bi moral to ratificirati državni zbor. Te ratifikacije ne bo, ker bi bilo mogoče pred drugim branjem vložiti pobudo za referendum," meni ekonomist Bernard Brščič, ki je prav tako protestiral pred DZ.