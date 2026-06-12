V prometni nesreči, ki se je zgodila nekaj minut pred 13. uro pri predoru Panovec med Novo Gorico in Rožno Dolino, je umrl motorist. Čelno je trčil v osebno vozilo bolgarske državljanke, ki je pripeljala nasproti, je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Kot so zvečer sporočili iz policije, je preiskava dogodka pokazala, da je 44-letni motorist z območja Severne Primorske vozil po glavni cesti iz smeri Rožne Doline proti Novi Gorici. Zunaj Nove Gorice je v blagem desnem ovinku prehiteval preko neprekinjene ločilne črte v koloni pred seboj vozečega neznanega voznika tovornega vozila v trenutku, ko mu je v nasprotni smeri pravilno po svojem smernem vozišču pripeljala 65-letna voznica osebnega avtomobila, državljanka Bolgarije. Pri tem je motorist na levem smernem vozišču s prednjim delom motornega kolesa čelno trčil v prednji levi del njenega avtomobila.

Zaradi hudih telesnih poškodb je motorist na kraju prometne nesreče umrl, voznica osebnega avtomobila in njen sopotnik pa v nesreči nista bila poškodovana.

O dogodku sta bila obveščena preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka v Novi Gorici.

Tretja prometna nesreča s smrtnim izidom na severnem Primorskem

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta Nova Gorica–Rožna Dolina zaprta za ves promet med 13.00 in 15.30.

To je bila tretja letošnja prometna nesreča s smrtnim izidom na severnem Primorskem, v njih je umrlo pet udeležencev v prometu.