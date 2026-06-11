Huda delovna nesreča na enem izmed ljubljanskih gradbišč

Okoli 16. ure je na območju centra Ljubljane na enem izmed gradbišč prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se huje poškodovali dve osebi, ki so ju odpeljali v UKC Ljubljana, njuni življenji pa po prvih podatkih nista ogroženi.

Pri delih na plinski napeljavi je prišlo do vnetja plina, ogenj pa je pri tem huje poškodoval dve osebi, ki sta opravljali delo, so za Žurnal24 pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Po informacijah portala naj bi se delovna nesreča zgodila na enem izmed gradbišč med kopališčem Kolezija in Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo.

Ob rezanju cevi prišlo do eksplozije

Nesreča se je zgodila na Hajdrihovi ulici v Ljubljani, ko je ob rezanju cevi prišlo do eksplozije, pri čemer sta se poškodovali dve osebi. Gasilci GB Ljubljana so nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanih delavcev, pregledali objekt in preverili prisotnost plinov. Poškodovana delavca sta bila prepeljana v nadaljnjo oskrbo. Na kraju prisotna tudi dežurna služba Energetike, so zapisali v poročilu centra za obveščanje.

Življenji delavcev po prvih podatkih nista ogroženi

Kot so pojasnili na policiji, so obe poškodovani osebi, ki sta opravljali delo, oskrbeli reševalci in odpeljali v bolnišnico. "Obe sta bili z reševalnim vozilom odpeljani v UKC Ljubljana, njuni življenji pa po prvih podatkih nista ogroženi. Na kraju so posredovali gasilci, ki so poskrbeli za požarno varnost, tako da ogrožanja ljudi ni več," so še pojasnili na policiji. Opravili so ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno tudi pristojno državno tožilstvo.