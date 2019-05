Pozor, na Štajerskem v obtoku ponarejeni bankovci za 50 evrov

Neznanci spravljajo ponarejene bankovce v obtok na območju Maribora in Ptuja z okolico. To počnejo predvsem na javnih prireditvah, kjer je ponarejen denar zaradi veliko obiskovalcev in neustrezne opreme za preverjanje pristnosti bankovca veliko lažje spraviti v obtok. Storilci na isti javni prireditvi spravijo v obtok več ponaredkov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Glede na dosedanje izkušnje gre za storilce, ki s svojim videzom in vedenjem ne izstopajo od večine drugih obiskovalcev. Običajno kupijo s ponarejenim bankovcem cenejše blago, saj želijo dobiti čim več vrnjenega denarja.

Ponarejene bankovce je treba izročiti policiji

Kdor je sprejel bankovec, za katerega sumi, da je ponarejen, naj ga zadrži in o tem takoj obvesti policijo na telefonsko številko 113. Ponarejene in sumljive bankovce je namreč treba izročiti policiji.

Policija odsvetuje prepir s stranko, ki je prinesla ponarejen bankovec. Pač pa si je treba zapomniti izgled stranke. Če je prišla z avtomobilom, policija prodajalcem svetuje, naj si zapišejo registrsko številko vozila in model, vendar naj ne ogrožajo svoje varnosti.

Tudi če so prejeli bankovec, ki se jim zdi le sumljiv, morajo o tem takoj obvestiti policijo. Če se bo ob analizi denarja izkazalo, da je bil bankovec pristen, bodo lastniku denar vrnili, so še zapisali na mariborski policijski upravi.