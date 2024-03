Novogoriški policisti so sporočili, da so bili davi okoli pol ene obveščeni o roparski tatvini 47-letne ženske v Novi Gorici, med Vojkovo cesto in Kidričevo ulico. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je oškodovanka pešačila po Vojkovi cesti v smeri ene od novogoriških igralnic v središču mesta.

Na poti je do omenjene občanke pristopil neznanec, do tedaj skrit v grmovju, in od nje zahteval denarnico. V tistem trenutku se ji je izza hrbta približal še drugi neznani storilec, ki je ob sebi imel kolo in ji v nadaljevanju na silo z leve rame iztrgal torbico z denarnico z gotovino in drugo vsebino.

Storilca sta nato s kolesom in ukradenimi predmeti zbežala v smeri Kidričeve ulice in središča mesta, nato pa se je za njima izgubila vsakršna sled. Oškodovanka med kaznivim dejanjem na srečo ni utrpela telesnih poškodb, povzročeno pa ji je bilo za nekaj sto evrov materialne škode.

Neznana storilca kljub številnim izvedenim aktivnostim policije še nista bila izsledena, o dogodku pa je policija obvestila tudi preiskovalna sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

V zvezi z omenjeno zadevo policisti Policijske postaje Nova Gorica pozivajo vse morebitne očividce oz. vse, ki bi lahko nudili koristne informacije glede ropa oz. obeh storilcev, da se zglasijo na Policijski postaji Nova Gorica (Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica, telefon: (05) 303 44 00, elektronski naslov: pp_nova_gorica.pung@policija.si) ali na najbližji policijski postaji oz. pokličejo na intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.