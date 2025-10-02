Pogrešajo 62-letnega Jožefa, ki naj bi odšel na jadranje

Svojci so policiste v Novem mestu obvestili, da od 30. septembra pogrešajo 62-letnega Jožefa Bučarja iz Spodnjih Dul 7a iz občine Krško. Pogrešani naj bi 19. septembra odšel na jadranje v Republiko Hrvaško. Kam točno je šel, ne vedo.

Policisti so takoj po obvestilu o pogrešani osebi začeli izvajati aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do tega trenutka še niso našli.

Vse, ki bi ga opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, prosijo, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.