Socialna inšpekcija je pri Zavodu Jutro, ki v občini Kočevje izvaja pomoč na domu, po medijskem razkritju zgodbe o zanemarjenem Andreju iz Kočevja zaznala več kršitev standardov in normativov. Ugotovili so tudi, da nima zaposlenega ustreznega strokovnega kadra, zato mu je prepovedala vključevanje novih uporabnikov. Zavod je medtem kader že pridobil in deluje nemoteno, je povedal direktor.

Socialna inšpekcija je sicer nadzor nad Zavodom Jutro opravila na pobudo ministrstva za delo. V prvi vrsti zaradi primera 59-letnika iz Kočevja, ki je po poročanju medijev še januarja lani obnemogel živel v starem podstrešnem stanovanju, kjer so vladale nemogoče higienske razmere.

Direktor zavoda ni dovolil oskrbovati 59-letnega Andreja

Po razkritju portala preiskovalno.si je zavod Andreja zanemarjal štiri mesece. Ves ta čas je jedel in opravljal potrebo v postelji, oskrbovalci pa so se zganili šele po več klicih Andrejeve sosede Slavice. Direktor Jutra Gregor Levič je namreč nego Andreja preprečeval zaradi "neizpolnjenih pogojev varnega dela za zaposlene", zato so nekateri zaposleni k njemu hodili na skrivaj, so še pisali na omenjenem portalu.

Kot so za STA pojasnili na inšpektoratu, nadzor v primeru 59-letnika ni odkril nepravilnosti, je pa nepravilnosti odkril pri drugih uporabnikih storitev zavoda, zaradi česar mu je tudi bilo prepovedano vključevanje novih uporabnikov. "Trideset oskrbovancev v Kočevju je ostalo brez edinega toplega obroka v dnevu – kosila," je eden od primerov, ki so ga navedli na preiskovalno.si.

Obvestili so tudi občino Kočevje

O svojih ugotovitvah, da zavod ne izpolnjuje pogojev za izvajanje storitve pomoči na domu in da mu je do nadaljnjega prepovedano vključevanje novih uporabnikov, je inšpektorat obvestil tudi Občino Kočevje, ki ima z zavodom sklenjeno koncesijsko pogodbo.

Direktor zavoda Gregor Levič je za STA povedal, da so zahteve inšpektorata že izpolnili in zaposlili zahtevani kader ter normalno delajo naprej. "Nimamo nobenih zamud pri delu in tudi sprejemamo nove uporabnike," je dejal.

Na Občini Kočevje pravijo, da so to, da ima zavod velike težave pri izvajanju pomoči na domu, sumili in na to javno opozarjali že nekaj časa. Vendar pa po veljavni zakonodaji kljub temu da občina zagotavlja denar za storitve, niso imeli možnosti vpogleda v ravnanje in način dela zavoda, prav tako ne v reševanje pritožb na njegovo delo, saj je za delovanje koncesionarja v celoti pristojna socialna inšpekcija.

Zato je občinski svet lani sprejel sklep, s katerim so ustanovili občinski Javni zavod za dolgotrajno oskrbo in pristopili k odpovedi koncesijske pogodbe z Zavodom Jutro. Trenutno, kot pravijo, hitijo z zagonom zavoda. Ta bi lahko prve nove uporabnike začel obravnavati maja, ko bodo urejene sistematizacije delovnih mest in izpeljani prvi izbirni postopki, so navedli.

V vmesnem času, dokler ne pripravijo vseh podlag, pa stanje na področju pomoči na domu podrobno spremljajo in bodo, če se bo pojavila potreba po izredni intervenciji na tem področju, oskrbo izpeljali "z izrednimi vzvodi", so navedli.