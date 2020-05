Oglasno sporočilo: Prvi šolski dan že drugič letos. Kaj nas čaka?

Ne glede na to, kako stresno je to obdobje, pa poskušajmo narediti čim več, da bodo otroci z veseljem odšli nazaj v šolske klopi in da bomo starši to obdobje preživljali čim bolj brezskrbno. Tisti, ki bomo 18. maja svoje otroke poslali nazaj v šolske klopi, se lahko počasi začenjamo pripravljati na drugi "prvi šolski dan" v tem šolskem letu.

Da bo vrnitev čim prijetnejša

1. Večerni rituali

Že en teden pred vrnitvijo v šolo poskrbimo, da se otrok navadi na zgodnejši odhod v posteljo in običajni večerni ritual, kot ga ima sicer med šolskim letom.

2. Jutranje radosti

Foto: Getty Images Začnimo uvajati jutranjo rutino. Če so šolarji v teh tednih lahko še malce poležali, naj se zdaj navadijo na malce zgodnejše vstajanje. Jutranje poležavanje, risanke in sproščena igra naj bodo rezervirani za konec tedna.

3. Šolske potrebščine

Skupaj z otrokom preglejmo šolske potrebščine in dokupimo manjkajoče barvice, šilček, radirke. Se kje v kakšnem predalčku šolske torbe skriva kakšna šolska malica? Ne bodimo panični. Vsak od nas ima vsaj eno zgodbo z jabolkom, sendvičem ali banano med zvezki.

4. Ponovimo osnove

S pogovorom poskušajmo otroku priklicati prijetne spomine na šolo. Koga vse bo srečal, kaj bo lahko povedal učiteljicam, se je kaj novega naučil? Vzbudimo mu prijetne občutke na šolske dni.

5. Nagradimo sebe in šolarja

Načrtujmo, kaj bomo počeli prvi šolski dan, ko se vrne domov. Se bomo malce posladkali? Na tako velik dan si lahko privoščimo kaj dobrega.

6. Poskrbimo za vrhunsko zaščito

Z otrokom ponovimo, kako pomembna je dobra higiena rok v šoli. Na njemu razumljiv način mu razložimo, kako mora paziti nase.

Brezhibno čiste roke so naša prva obrambna linija v boju proti nalezljivim boleznim. Čeprav smo jim večkrat pojasnili, kako se zaščitimo pred nalezljivimi boleznimi, pa nismo povsem prepričani, ali bodo naši mali učenjaki tudi v šolskem okolju dobro zaščiteni.

Za boljši občutek naj ima s seboj v torbi vedno tudi priročno razkužilo za roke v razpršilu. Tako bomo veliko bolj mirni.

Tudi sami si priskrbimo tovrstno zaščito, ki nas lahko spremlja na vsakem koraku. 50-mililitrska plastenka z razpršilom je dovolj majhna, da jo imamo lahko v torbici ali pa kar v žepu.

Primerno za kirurško in redno dezinfekcijo rok

Specializirana tekočina Covi-Sept z razpršilom, ki ima tudi močan protivirusni učinek, je namenjena kirurški in redni dezinfekciji rok, kjer je potreben strogi higienski režim. To so zdravstvene ustanove, živilska industrija, komunalni objekti; primerna pa je tudi za industrijsko in domačo uporabo. Prav tako je primerna za razkuževanje prostorov in opreme, kjer ne prihaja do stika z živili.

Kako pravilno uporabljati razkužila za roke?

Razkužilo za roke naj ima od 70 do 80 odstotkov alkohola. Foto: Getty Images Razkužila ne nanašamo na vlažne roke, saj se s tem zniža koncentracija razkužila, prav tako se roke bolj izsušijo.

Razkužiti moramo vse predele rok (dlan ob dlan, med prsti, po hrbtišču, okrog palcev, okrog nohtov, po konicah prstov in pod nohti, okrog zapestij).

Roke so razkužene šele, ko so popolnoma osušene. Posušimo jih obvezno na zraku.

Topla voda in milo: še vedno naša glavna zaveznika pri ohranjanju zdravja

Milo in voda še zmeraj ostajata prvi ukrep proti širjenju nalezljivih bolezni. Razkuževanje rok zato ne sme nadomestiti umivanja rok. Foto: Getty Images

Preprosto umivanje rok moramo dvigniti na višjo raven – navaditi se moramo na stalno razkuževanje rok, saj je v zaprtih javnih prostorih razkuževanje rok obvezno. Z umazanimi rokami namreč lahko prenašamo črevesna, respiratorna obolenja, različne bakterije, viruse in zajedalce.

Članek je oglasno sporočilo in ne predstavlja mnenja uredništva portala Siol.net.