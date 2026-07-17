Odpoklic začinjenega piščančjega mesa

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je od odgovornega nosilca dejavnosti prejela obvestilo o izvajanju odpoklica piščančjega začinjenega mesa slovenskega proizvajalca Mesnica Smajić. V okviru lastnih kontrol so v izdelku ugotovili salmonelo.

Začinjeno piščančje meso je bilo v prodaji od 8. 7. 2026 do 11. 7.2026 v mesnici.

Živilu je rok uporabe potekel. Podjetje kupce prosi, da če so živilo doma zamrznili, naj ga ne uporabijo, temveč zavržejo ali vrnejo na mesto prodaje.