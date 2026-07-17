Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
17. 7. 2026,
11.55

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic meso

Petek, 17. 7. 2026, 11.55

1 ura, 28 minut

Odpoklic začinjenega piščančjega mesa

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Piščančje meso, piščanec, piščančje krače | Začinjeno piščančje meso je bilo v prodaji od 8. 7. 2026 do 11. 7.2026 v mesnici. | Foto Thinkstock

Začinjeno piščančje meso je bilo v prodaji od 8. 7. 2026 do 11. 7.2026 v mesnici.

Foto: Thinkstock

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je od odgovornega nosilca dejavnosti prejela obvestilo o izvajanju odpoklica piščančjega začinjenega mesa slovenskega proizvajalca Mesnica Smajić. V okviru lastnih kontrol so v izdelku ugotovili salmonelo.

Začinjeno piščančje meso je bilo v prodaji od 8. 7. 2026 do 11. 7.2026 v mesnici.

Živilu je rok uporabe potekel. Podjetje kupce prosi, da če so živilo doma zamrznili, naj ga ne uporabijo, temveč zavržejo ali vrnejo na mesto prodaje.

Električni skiro.
Novice Odpoklic skirojev iz priljubljene trgovine
Shein, trgovina
Novice Te nevarne igrače s Sheina ne uporabljajte!
Odpoklic izdelka krema za zaščito pred soncem MELAO Isolation Sunscreen SPF 50+ s spletne strani Shein
Novice Številni odpoklici, preverite seznam izdelkov
odpoklic meso
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.