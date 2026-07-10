Številni odpoklici, preverite seznam izdelkov

Zdravstveni inšpektorat je iz prodaje odpoklical številne izdelke. Katere vse so umaknili iz prodaje, si poglejte na spodnjem seznamu.

Odpoklic belilnih lističev za zobe s spletne tržnice Temu

Spletna tržnica Temu je iz prodaje odpoklicala belilne lističe za zobe francoskega proizvajalca Guangdong Qimeng Personal Care Products.

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Izdelek vsebuje 6-metilkumarin in vodikov peroksid v koncentracijah, ki presegajo dovoljene mejne vrednosti. Poleg tega je bila ugotovljena prisotnost benzojske kisline, ki ni navedena v deklaraciji oziroma na seznamu sestavin izdelka.

Znamka belilnih lističev je QIMGO, koda EAN pa 68918047159.

Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

Odpoklic belilnega svinčnika za zobe s spletne tržnice Temu

Spletna tržnica Temu je iz prodaje odpoklicala izdelek belilni svinčnik za zobe španskega proizvajalca Foshan City Sanshui Qiaoxifu Household. Izdelek vsebuje preseženo koncentracijo vodikovega peroksida.

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Znamka izdelka je Smilekit, koda EAN pa 15574335106.

Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

Odpoklic dvojnega korektorja in podlage v stiku s spletne tržnice Temu

Spletna tržnica Temu je iz prodaje odpoklicala dvojni korektor in podlago v stiku italijanskega proizvajalca Shantou Ouzhiman Biotechnology. Izdelek vsebuje prepovedano snov oktametilciklotetrasiloksan (D4).

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Znamka izdelka je TVLV, koda EAN pa 78080405740.

Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

Odpoklic silikonskega otroškega grizala v obliki dude s spletne tržnice Shein

Spletna tržnica Shein je iz prodaje odpoklicala silikonsko otroško grizalo v obliki dude kitajskega proizvajalca Guangzhou Zhiyi Trading co. Ščit dude je snemljiv in ne vsebuje ventilacijskih odprtin, kar lahko predstavlja tveganje za zadušitev otroka.

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Koda izdelka je SY26E58B.

Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

Odpoklic matcha čaja Shan Wai Shan, 80 gramov

Odgovorni nosilci živilske dejavnosti so iz prodaje odpoklicali matcha čaj Shan Wai Shan proizvajalca Fujian Blue Lake Foods in distributerja Wenlan. Ugotovili so visoko vsebnost aluminija.

Foto: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Rok uporabe je 12. 3. 2028.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom svetuje, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

Odpoklic kreme za zaščito pred soncem MELAO Isolation Sunscreen SPF 50+, 60 gramov

Spletna tržnica Shein je iz prodaje odpoklicala kremo za zaščito pred soncem MELAO Isolation Sunscreen SPF 50+ kitajskega proizvajalca Guangdong Aimu Biological Technology Co. Izdelek ne zagotavlja ravni zaščite SPF, navedene na embalaži.

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Koda izdelka je HE472036sb260116125873859191074.

Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

Odpoklic igrače Senzorični bloki, 16 kosov

Zdravstveni inšpektorat je iz prodaje odpoklical igračo Senzorični bloki proizvajalca TickiT in distributerja Euromix. Pesek v igrači vsebuje azbestna vlakna. Azbest predstavlja tveganje za zdravje.

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Šifra izdelka je 7328, koda EAN 5060138820289, serija izdelka pa 2519.

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto prodaje.