Na sojenju Radanu dopolnjeno izvedensko mnenje Krölla

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se bo danes po premoru nadaljevalo sojenje nekdanjemu zdravniku na ljubljanski nevrološki kliniki Ivanu Radanu, ki mu tožilstvo očita štiri umore bolnikov. Danes se bodo predvidoma seznanili z dopolnjenim mnenjem avstrijskega izvedenca Wolfganga Krölla.

Ljubljansko okrožno sodišče je Krölla zaprosilo, naj glede na izpovedbo priče tožilstva Mateje Lopuh, ki je strokovnjakinja za paliativno oskrbo, dopolni svoje izvedensko mnenje. Na mnenje Lopuhove je namreč obramba dala pripombe, ki so jih tudi poslali avstrijskemu izvedencu.

V Avstriji izvedli eksperiments kalijem in prašiči

Tik pred prvomajskimi prazniki je sodni senat pod vodstvom sodnika Martina Jančarja prejel dopolnitev mnenja, ki pa so ga morali dati še prevesti iz nemščine, je takrat poročal Dnevnik. Prav tako so v Avstriji izvedli eksperiment s kalijem in prašiči ter posneli EKG srca.

Kröll je možnost eksperimenta ponudil, ker se z Lopuhovo ni strinjal glede obnašanja srca v primeru smrti zaradi kalija. Sam je trdil, da lahko EKG v tem primeru pokaže le še ravno črto, Lopuhova pa je zatrjevala drugače in se pri tem sklicevala na študije ameriških usmrtitev s kalijem.

Poleg štirih umorov mu očitajo še omogočanje uživanja prepovedanih drog

Tožilstvo Radanu poleg štirih umorov iz morilske sle očita še ponarejanje listin, zlorabo uradnega položaja, neupravičeno slikovno snemanje in omogočanje uživanja prepovedanih drog.