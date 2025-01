Celjski policisti so med poostrenim nadzorom nad organiziranimi prevozi otrok ustavili voznika šolskega avtobusa, ki je vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal, da je imel voznik v jutranjih urah 0,11 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Voznika so ustavili tik za tem, ko je pred šolo odložil otroke, so sporočili s policije.