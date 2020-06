Med iskanjem 41-letnika v reki Savi našli truplo neznanega moškega

V torek so organizirali iskalno akcijo, v kateri so iskali 41-letnika, ki je na začetku meseca na območju Črnuč sam šel v reko Savo, nato pa ga je odnesel močan tok. Med iskalno akcijo so v reki našli moško truplo, za katero pa trenutno identiteta še ni znana, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Iskalno akcijo so organizirali v okolici reke Save na relaciji od Črnuč do območja Policijske postaje Hrastnik. Truplo za zdaj še neznanega moškega so odkrili v reki na območju policijske postaje Ljubljana Bežigrad. Identiteta najdenega moškega bo predvidoma ugotovljena v prihodnjih dneh, so pojasnili na policiji.

V torkovi iskalni akciji je bilo udeleženih 17 policistov, pomagalo pa je tudi 11 gasilcev z reševalnimi čolni. Sodelovali so tudi člani Podvodne reševalne službe Ljubljana, Ribiškega društva Zagorje ob Savi ter člani več drugih društev, ki so aktivna ob vodi, piše STA.

Truplo našli na otočku v bližini piknik prostorov

Preiskovanje so začeli s tremi rafti in dvema potapljačema. Truplo so našli na otočku v bližini piknik prostorov RIC Sava-šport Ljubljana. S pomočjo rafta so ga prepeljali do brega, kjer so ga prevzeli uslužbenci pristojne pogrebne službe, je navedeno na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Policisti policijskih postaj ob reki Savi so vsakodnevno pregledovali obrežje. Od izginotja 41-letnika pa so organizirali tri večje skupinske iskalne akcije, kjer so za iskanje uporabili tudi policijski helikopter in dron, so še zapisali na policiji, še piše STA.