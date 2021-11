Luka Roškar, dr. med., med zmagovalci International Medis Awards for Medical Research 2021

Znani najboljši dosežki zdravnikov in farmacevtov iz devetih držav srednje in jugovzhodne Evrope

V dokumentarni oddaji Moč zaupanja so včeraj razglasili devet zmagovalcev International Medis Awards for Medical Research 2021 , ki letos prihajajo iz petih držav . Med njimi je tudi slovenski predstavnik Luka Roškar, dr. med., iz Splošne bolnišnice Murska Sobota . Njegov znanstvenoraziskovalni prispevek je bil najboljši na področju ginekologije. Natečaj že osmo leto nagrajuje izjemne raziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov iz devetih držav srednje in jugovzhodne Evrope.

Luka Roškar, dr. med. Luka Roškar, dr. med., je v svojem znanstvenoraziskovalnem delu obravnaval rak endometrija (rak maternične sluznice), ki je najpogostejše ginekološko maligno obolenje v razvitih državah. Je prvi avtor originalnega znanstvenega članka z naslovom Tie-2, G-CSF, and Leptin as Promising Diagnostic Biomarkers for Endometrial Cancer: A Pilot Study. Članek je bil objavljen v mednarodni znanstveni reviji Journal of Clinical Medicine.

Ob prejemu nagrade je povedal: "Te nagrade res nisem pričakoval in mi pomeni zavezo za nadaljnje delo. Rad bi se zahvalil svojima mentoricama, izr. prof. dr. Špeli Smrkolj, dr. med., in prof. dr. Tei Lanišek Rižner, ki sta mi pomagali tudi pri študiji."

"Cilj mojega raziskovalnega dela je odkriti potencialno natančnejšo, manj invazivno in hitrejšo metodo za diagnostiko raka endometrija ter bolj individualno prilagojen terapevtski pristop. Obetamo si, da se to izrazi v izboljšanju prognoze bolnic in zmanjšanju izpostavljenosti nepotrebnemu invazivnemu zdravljenju," je še pojasnil Luka Roškar, dr. med.

Vsi zmagovalci International Medis Awards for Medical Research 2021 so (po področjih): Farmacija: Marin Jukić, Srbija

Gastroenterologija: Christoph Grander, Avstrija

Ginekologija: Luka Roškar, Slovenija

Intenzivna medicina in anesteziologija: Marija Vukoja, Srbija

Nevrologija: Aleksandra Tomić Pešić, Srbija

Oftalmologija: Fanka Gilevska, Severna Makedonija

Pediatrija: Matej Šapina, Hrvaška

Pulmologija in alergologija: Gordana Drpa, Hrvaška

Revmatologija: Gorica Ristić, Srbija

Predsednik mednarodne strokovne komisije prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., je ob razglasitvi zmagovalcev povedal: "V komisiji smo ugotovili, da so prijavljeni prispevki izjemna znanstvenoraziskovalna dela z velikim potencialom za uporabo v osnovni ali klinični medicini in farmaciji. Zelo smo veseli, da smo prejeli številne prijave kandidatov, ki so svoje ugotovitve objavili v vrhunskih znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva, nekatera njihova dela so objavljena tudi v najvišje uvrščenih medicinskih publikacijah na svetu. Zaupanje v znanost torej ni in nikoli ne sme biti vprašljivo."

prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.

Za nagrade International Medis Awards for Medical Research 2021 so se lahko potegovali zdravniki in farmacevti, ki so svoje znanstvenoraziskovalne prispevke objavili v uglednih znanstvenih publikacijah s faktorjem vpliva, višjim od 1.500. Na natečaj se je letos prijavilo 230 raziskovalcev iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije. 80 prijav je zadostilo vsem zahtevnim merilom za mesto nominiranca za International Medis Awards. Mednarodna strokovna komisija je prijave ocenila in izbrala 19 finalistov, med njimi pa devet zmagovalcev.

Zmagovalci prejmejo unikatni kipec Bodočnost (The Future), umetniško delo uveljavljenega kiparja Jakova Brdarja.

Dokumentarna oddaja Moč zaupanja

Letos je podelitev nagrad potekala v sklopu dokumentarne oddaje Moč zaupanja, ki je dostopna na tej povezavi: www.medis-awards.com/ima-2021/. Vseh 19 letošnjih finalistov je bilo v središču pozornosti in oddaja je pokazala, kako pomembno je njihovo delo za grajenje zaupanja v znanost.

V oddaji je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič spregovoril o pomenu zaupanja v znanost: "Skozi celotno zgodovino človeštva nam je uspelo prebroditi težke čase le, ko smo delovali kot povezana skupnost. Zato pozivam vse, da stopimo skupaj in začnemo znova verjeti v znanost. Obnoviti moramo zaupanje v znanost v družbi. Otroke moramo že v osnovnih šolah začeti učiti, kako kritično oceniti informacije in zakaj je pomembno zaupati znanosti. Na univerzah moramo graditi temelje za odgovornost, zaupanje v znanost in razumevanje znanstvenih odkritij. Naša naloga je nenehno dvigovati razumevanje znanosti v širši javnosti in informirati družbo o znanosti."

prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani

Pomembno vlogo pri grajenju zaupanja v znanost imajo tudi nagrade, kot je International Medis Awards for Medical Research. Leta 2014 jih je ustanovil Tone Strnad, mag. farm., ustanovitelj družbe Medis. V oddaji je pojasnil, zakaj: "Svojo odgovornost do širše družbe vidimo tudi v tem, da pomagamo izboljšati ugled zdravnikov in farmacevtov ter povečamo zavedanje o njihovih raziskovalnih dosežkih. Cilj nagrade je prepoznati zdravnike in farmacevte, ki ob kliničnem delu tudi raziskujejo, kako izboljšati zdravstveno oskrbo ljudi. Prepričani smo, da je ogromno zdravstvenih delavcev, ki ob rednem delu veliko svojega časa vlagajo v raziskovanje. Zato želimo širši javnosti pokazati, kako se borijo za napredek znanosti in s tem pomagajo družbi do boljšega zdravja."

Tone Strnad, mag. farm.

Dr. Martina Perharič, mag. farm., direktorica družbe Medis, pa je poudarila, zakaj je pomembno podpirati in spodbujati raziskovalne dosežke zdravstvenih delavcev iz manjših držav: "Širša javnost najpogosteje sliši za prebojne znanstvene dosežke le iz velikih držav. Vendar 180 prispevkov, ki jih je mednarodna znanstvena komisija ocenjevala letos, dokazuje, da lahko tudi raziskovalci, ki prihajajo iz manjših držav, postanejo odmevni ambasadorji znanosti in napredka doma in v tujini. Javno priznanje v obliki nagrade dodatno podpre zavedanje o pomembnosti njihovega prispevka k napredku medicine in farmacije, obenem pa je še en dokaz več, da znanosti zaupamo."

dr. Martina Perharič, mag. farm.

Moč zaupanja v raziskave se najbolj izkaže v zgodbah ljudi, ki jim je znanost nepogrešljivo pomagala na poti do zdravja in vlila upanje za boljšo prihodnost. V oddaji smo zato spoznali ljudi, ki zaradi zaupanja v znanost danes živijo bolje. Vsak med nami pozna nekoga s podobno izkušnjo, med njimi je tudi priznani skladatelj Drago Ivanuša. Raziskovalcem se je poklonil z avtorsko skladbo Ode to the Winners (Oda zmagovalcem), ki jo je ustvaril posebej za to priložnost.

skladatelj Drago Ivanuša

Pred oddajo je Drago Ivanuša povedal: "Sam sem – kot bolnik z diseminiranim plazmocitomom – že leta odvisen od znanosti. Živim s pomočjo terapij, sodelovanja s hematologom in drugimi specialisti. Precej dobro poznam sestavo in delovanje zdravstvenega sistema in vem, da brez njegovega raziskovalnega dela ne bi bili tako uspešni. Raziskovanje poganja razvoj in daje obolelim nove možnosti ter jim omogoča prihodnost. Moje sporočilo raziskovalcem je najprej zahvala in nato še spodbuda pri skupnem cilju, da raziskovanje dobi večjo veljavo v družbi."