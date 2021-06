Krivec: Čudno je, da ne smemo govoriti o načrtih podržavljanja podjetij

Krivec je opozoril, da je nenavadno tudi, da jih je Zorčič kar zavrnil in da poslancev, ki so zahtevali izredno sejo, ni, na primer, pozval k temu, da zahtevo popravijo in dopolnijo. To je prvič, da se je zgodilo kaj takega, je opozoril Krivec in nadaljeval: "Zdi se, da nas poskušajo utišati. Kje pa bomo razpravljali o političnih vprašanjih, denimo o podržavljenju vseh podjetij, če ne v parlamentu. A je želja, da bi razprava potekala na ulici?"

Foto: STA

Cenzura vsebine zahteve zmanjšana

Zorčič je danes povedal, da tudi po zavrnitvi zahteve za izredno sejo ne bodo objavili njene vsebine in priporočila vladi in drugim državnim organom v zvezi z napovedmi rušenja parlamentarne demokracije in drugih temeljev ustavnega reda. "Ta praksa je običajna. Tudi ko vlada vloži predlog zakona, ta ni objavljen, dokler ni popravljen tako, kot mora biti v skladu s poslovnikom," je pojasnil Zorčič.

A zahtevo poslancev SDS in NSi za izredno sejo so danes med gradivi državnega zbora le objavili. Objavljena je ob pojasnilu, zakaj je Zorčič zavrnil razpravo na izredni seji državnega zbora. Preberete lahko celotno zavrnjeno zahtevo poslancev SDS in NSi

tukaj.

Za očitek cenzure celo pri objavi dokumentov je zdaj razlogov nekaj manj.

Razlog, zakaj ne bo sklical izredne seje zbora o podržavljenju podjetij v državi, je Zorčič pisno pojasnil tako:

"Vsebinski pogoj za presojo dopustnosti vložene zahteve ni izpolnjen, saj ustavna, zakonska in poslovniška ureditev Državnemu zboru preprečujejo, da bi vrednostno ocenjeval ustavnost programskih dokumentov in ravnanj politične stranke ter se o njih izrekal, drugim organom pa priporočal, naj nad njenim delovanjem opravljajo okrepljen nadzor, jo obravnavajo, spremljajo ali preprečujejo ravnanja, ki bi jih ocenili kot poskus rušenja parlamentarne ureditve in ustavnega reda. Ker ustavni, zakonski in poslovniški pogoji za obravnavo predlaganega akta niso izpolnjeni, s tem pa prav tako niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje Državnega zbora, sporočam, da izredne seje s predlagano točko dnevnega reda ne bom sklical."

Ustava o sklicevanju izredni sej DZ pravi: "Redne in izredne seje sklicuje predsednik državnega zbora; izredno sejo mora sklicati, če to zahteva najmanj četrtina poslancev državnega zbora ali predsednik republike."

Izredno sejo je zahtevala več kot četrtina poslancev. Kako se bodo v SDS in NSi odzvali, še ni jasno. Položaj še proučujejo.

Razprava o revolucionarnih ciljih Levice pa bo, tako je slišati, zagotovo še potekala.