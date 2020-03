Hudo poškodoval ženo in storil samomor

Včeraj je 52-letni moški fizično napadel svojo ženo, ki je med dejanjem zbežala iz hiše po pomoč. Nato je moški kraj zapustil in odšel do hiše svojega znanca, kjer je storil samomor, so sporočili policisti.

Kot so sporočili policisti, so bili v ponedeljek okrog 17.30 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v zasebnem prostoru na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Okrog 18. ure pa o samomoru. "Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 52-letni moški fizično napadel svojo ženo, ki je med dejanjem zbežala iz hiše po pomoč.

Po dejanju je kršitelj kraj zapustil in odšel do hiše svojega znanca, kjer je na podstrešju gospodarskega poslopja storil samomor, so zapisali. Ženska je bila v dejanju hudo telesno poškodovana, so še sporočili.