Gregorčič opozarja: Izdali smo vremensko opozorilo najvišje stopnje

Prek severne Italije se namreč Sloveniji bliža zelo organizirana nevihtna linija, ki bo predvidoma med 14. in 18. uro prešla tudi vso Slovenijo, je povedal meteorolog na Arsu Brane Gregorčič.

Agencija za okolje (Arso) je za zahodni in osrednji del Slovenije razglasila vremensko opozorilo najvišje stopnje, rdeče. Na zahodu opozorilo velja med 13. in 17. uro, v osrednjem delu Slovenije pa med 13. in 18. uro. V tem času so verjetna številna močna neurja s točo, močnejšim pišem vetra in udari strel, opozarja Arso.

Močno neurje se trenutno obeta Obali, Istri in tudi drugod po Sloveniji nastajajo močne nevihte. Močne nevihte se iz zahoda pomikajo proti vzhodu Slovenije.

Močno neurje se obeta Obali, Istri. Tudi drugod po Sloveniji močne nevihte. ⚠️ pic.twitter.com/itvnyYkY17 — Blaž Šter (@vremenolovec) July 21, 2023

Rdeče opozorilo se bo verjetno še razširilo

Tako lahko že kmalu pričakujemo začetek vremenskih neurij na zahodu Slovenije, tudi slovenska Istra pri tem ni izvzeta, močne nevihte pa se bodo potem pomikale proti vzhodu in v najkasneje štirih urah prečkale ozemlje celotne Slovenije. Nad morjem v Tržaškem zalivu in ob slovenski obali so mogoči močnejši sunki severnega vetra, tako imenovana tramontana, s tem pa tudi hitro povišano valovanje morja.

"Zato smo izdali tudi vremensko opozorilo najvišje stopnje najprej za zahodne regije, verjetno ga bomo potem razširili tudi na vzhodno, če se ne bo kaj vmes spremenilo," je dejal Gregorčič.

Toča lahko lokalno uniči posevke. Ob hudourniških vodotokih so mogoče silovite poplave. Zelo verjetne so poplave meteorne vode, udari strel lahko zanetijo požare. Veter lahko ruva drevesa in odkriva strehe, opozarjajo na Arsu.

Če ni nujno, se ne odpravljajte na pot

Ob tem ljudem svetujejo, naj se med nevihto ne odpravljajo na pot, če to ni nujno potrebno, temveč naj počakajo na varnem mestu. Na prostem naj poiščejo zavetje v zgradbah ali v vozilu.

"Med nevihto se ne zadržujte pod drevesi ali daljnovodi, udar strele je smrtno nevaren. Ne zadržujte se v bližini hudourniških vodotokov. Ne izpostavljajte se, ko pada toča, zrna vas lahko poškodujejo. Ne parkirajte pod drevesi," še opozarja agencija.

Zaradi zamenjave zračnih mas v troposferi so na agenciji malo po 12. uri v ozračje spustili meteorološki balon. Podatki bodo na voljo malo po 14. uri, z njimi pa bodo dobili pomembne informacije o trenutnem stanju ozračja.

🎈Zaradi zamenjave zračnih mas v troposferi smo malo po 12. uri spustili še en meteorološki balon. Podatki radiosondaže bodo na voljo malo po 14. uri, z njimi pa bomo dobili pomembne informacije o trenutnem stanju ozračja.🎈 pic.twitter.com/bKzoeUEwAF — ARSO vreme (@meteoSI) July 21, 2023

Nestabilno vreme vse do nedelje

Nadaljevanje nevihtnega dogajanja po Sloveniji pričakujemo še do sredine noči na soboto, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

V soboto bo nato še nekaj ploh in neviht, ki pa predvidoma ne bodo tako močne kot današnje. Nedelja in ponedeljek pa bosta dva mirna sončna dneva, je dodal Gregorčič.