Danes in jutri še deževno, izboljšanje vremena šele v sredo

Danes bo oblačno. Dež bo zjutraj in dopoldne od jugozahoda zajel vso Slovenijo in popoldne ponekod v južnih krajih prehodno ponehal. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju večinoma šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo še pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija.

V sredo bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla.

Tudi v četrtek bo dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, še napovedujejo vremenoslovci.