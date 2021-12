Čez dan bo deževalo, zvečer sneg tudi do nižin

Danes bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo dopoldne v delu Gorenjske in Koroške spustila do dolin, proti večeru bo dež začel prehajati v sneg tudi ponekod drugod v notranjosti Slovenije.

Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do bo termometer pokazal do 12 stopinj Celzija. Ponoči so možne padavine, ponekod po nižinah bo snežilo. Do jutra bodo padavine povsod ponehale, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Nedelja prinaša novo snežno pošiljko

Petek bo tako pretežno oblačen, čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod na severu in vzhodu severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V soboto bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne se bo najprej pooblačilo na Primorskem, zvečer pa tudi drugod.

V nedeljo kaže na oblačno vreme s padavinami, po nižinah v notranjosti Slovenije bo deloma deževalo, deloma snežilo.