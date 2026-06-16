Slovenski upravljavec skladov zasebnega kapitala Advance Capital Partners je z lastniki največjega slovenskega zabaviščno-športnega parka Woop sklenil dogovor o nakupu večinskega 70-odstotnega deleža podjetja. S tem naj bi Woop dobil dodaten pospešek pri načrtovani evropski širitvi. Zaključek transakcije je predviden v jesenskih mesecih.

"Woop je v zelo kratkem času zgradil eno najbolj prepoznavnih blagovnih znamk zabaviščnih parkov v Sloveniji in Avstriji ter že naredil tudi prvi korak k mednarodni širitvi. Veseli nas, da bomo skupaj z ustanovitelji in obstoječo vodstveno ekipo nadaljevali zgodbo, ki je še daleč od svojega polnega potenciala," je novico v sporočilu za javnost pospremil predsednik uprave Advance Capital Partners Aleš Škerlak.

Organska rast in širitev mreže parkov v Evropi

Kot je napovedal, bodo v prvi fazi nadaljevali začrtano organsko rast in širitev mreže parkov po Evropi, v naslednjem koraku pa bodo s franšiznim modelom vzpostavili dodatne priložnosti za nadaljnjo mednarodno rast skupine.

Ustanovitelj Woopa Samo Habič, ki skupaj s preostalima solastnikoma tudi po zaključku transakcije ostaja del vodstvene ekipe, pa je pojasnil, da si leta 2017, ko so odprli prvi trampolinski park, niso predstavljali, da bodo čez nekaj let upravljali pet parkov in razmišljali o širitvi po Evropi. Prepričan je, da bodo lahko s podporo Advance Capital Partners še hitreje uresničili svoje smele načrte.

Trenutno sta kot lastnika Woopa vpisana Habič z 80-odstotnim in Miran Razoršek z 20-odstotnim deležem, je razvidno iz podatkov Ajpesa. Foto: Nebojša Tejić/STA

Tovrstna zabavna industrija sodi med najhitreje rastoče panoge

Industrija zabave in prostočasnih aktivnosti sodi med najhitreje rastoče panoge. V prihodnjih letih se ji napoveduje okoli 13-odstotna letna rast, svetovni trg družinskih zabaviščnih centrov pa je že danes vreden med 25 in 30 milijardami evrov.

Woop, ki v Ljubljani in Mariboru upravlja štiri parke, konec lanskega leta pa je odprl tudi svoj prvi park v avstrijskem Gradcu, bo letos prihodke predvidoma povečal za več kot polovico na dobrih 15 milijonov evrov. Do leta 2029, ko bo predvidoma zaživel tudi franšizni model, podjetje pa bi po načrtih upravljalo več kot deset dodatnih lokacij, naj bi prihodki dosegli okoli 50 milijonov evrov.

Trenutno sta kot lastnika Woopa vpisana Habič z 80-odstotnim in Miran Razoršek z 20-odstotnim deležem, je razvidno iz podatkov Ajpesa.