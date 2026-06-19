Slovenski upravljavec skladov zasebnega kapitala Advance Capital Partners je s hrvaškim skladom Provectus Capital Partners podpisal kupoprodajno pogodbo za nakup 50-odstotnega lastniškega deleža v skupini Adria Dental Group (ADG), največji platformi zobozdravstvenih storitev v jugovzhodni Evropi. Po zaključku transakcije bosta sklada skupaj podpirala nadaljnjo rast in razvoj skupine. Posel morajo potrditi še pristojni organi za varstvo konkurence.

Gre za novo pomembno naložbo družbe Advance Capital Partners, ki je v zadnjem obdobju okrepila svojo prisotnost v različnih panogah. Letos je skupaj s skupino Mass zaključila prevzem avstrijskega trgovca Leder & Schuh, upravljavca trgovin Humanic in Shoe4You, s čimer je nastala ena največjih trgovskih skupin z obutvijo v srednji in vzhodni Evropi. Pred dnevi pa je napovedala tudi nakup večinskega deleža slovenskega zabaviščno-športnega parka WOOP!, kjer želi podpreti mednarodno širitev podjetja.

Od ene klinike do regionalnega voditelja

Temelje za skupino Adria Dental Group je leta 2021 postavil Provectus Capital Partners, ko je prevzel družbo Adria Dental s približno 60 zaposlenimi in tremi milijoni evrov letnih prihodkov. V naslednjih letih je skupina ob podpori sklada izvedla 12 prevzemov zobozdravstvenih klinik, se razširila v Slovenijo in Italijo ter zrasla v vodilnega regionalnega ponudnika zobozdravstvenih storitev. V Sloveniji je Adria Dental Group lastnica klinike Primadent v Kopru ter Dentalnega centra Kovačič v Ljubljani.

Danes Adria Dental Group upravlja mrežo 12 klinik na 16 lokacijah na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji. Skupina zaposluje več kot 700 strokovnjakov in letno ustvari več kot 60 milijonov evrov prihodkov. V zadnjih letih je vlagala tudi v infrastrukturo, med drugim v sodoben centralni zobotehnični laboratorij. Foto: Advance Capital Partners

Z vstopom Advance Capital Partners v lastništvo se začenja nova razvojna faza skupine. Lastnika nameravata nadaljevati strategijo širitve in konsolidacije trga zobozdravstvenih storitev na Hrvaškem, v Sloveniji, Italiji in Srbiji.

"Adria Dental Group je v zadnjih petih letih dosegel izjemno rast in si zagotovil vodilni položaj v regiji. Še naprej vidimo številne priložnosti za nadaljnji razvoj. S povezovanjem znanja in izkušenj ekip Advance Capital Partners, Provectus Capital Partners in vodstva ADG lahko skupino še dodatno razširimo ter utrdimo njen položaj vodilne platforme zobozdravstvenih storitev v jugovzhodni Evropi," je povedal član uprave družbe Advance Capital Partners Tim Umberger.

Predsednik uprave Adria Dental Group Gordan Muškić pa je dejal, da bo skupina ob podpori obeh lastnikov nadaljevala širitev mreže klinik in vlaganja v kakovost storitev. "V naslednjo fazo razvoja vstopamo z novim partnerjem, družbo Advance Capital Partners. Naš cilj ostaja zagotavljanje najkakovostnejših zobozdravstvenih storitev v regiji."