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Avtor:
M. L.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
14.14

Osveženo pred

4 minute

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Natisni članek

Natisni članek
direktor Perutnina Ptuj

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 14.14

4 minute

Vodenje Perutnine Ptuj prevzema Luka Komazec

Avtor:
M. L.

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Luka Komazec | Foto arhiv podjetja

Foto: arhiv podjetja

Luka Komazec je z današnjim dnem prevzel vodenje Skupine Perutnina Ptuj. Na mestu generalnega direktorja je nasledil Enverja Šišića, ki po več kot sedmih letih na čelu družbe prevzema funkcijo predsednika nadzornega odbora.

Komazec v Perutnino Ptuj prihaja z več kot 15-letnimi izkušnjami na vodilnih izvršnih položajih. Nazadnje je bil direktor za Evropo v družbi Aggreko, kjer je sodeloval pri oblikovanju in izvajanju evropske strategije energetskega prehoda. Pred tem je več kot desetletje vodil družbo Resalta, ki jo je razvil v enega vodilnih neodvisnih ponudnikov energetskih storitev v Srednji in Jugovzhodni Evropi. Diplomiral je iz ekonomije na Univerzi v Ljubljani in pridobil naziv Executive MBA na IEDC – Poslovni šoli Bled.

"Luka prinaša pravo kombinacijo operativne odličnosti, mednarodnega vodenja in miselnosti rasti, ki jo Skupina Perutnina Ptuj potrebuje v naslednjem poglavju. Njegove izkušnje pri vodenju kompleksnih industrijskih sistemov ter zagotavljanju učinkovitega in odgovornega upravljanja so odlično ujemanje za našo skupino," je ob imenovanju dejal Šišić.

Perutnino Ptuj želi uvrstiti med vodilna evropska podjetja

Komazec je poudaril, da želi najprej spoznati zaposlene in poslovanje podjetja. "Perutnina Ptuj vsak dan prehranjuje skoraj dva milijona ljudi, to pa je mogoče zahvaljujoč več kot 5.700 predanim zaposlenim na osmih trgih. Moja prva prioriteta je, da se od njih učim in nadgradim močne temelje podjetja ter prispevam k temu, da Perutnina Ptuj postane eno vodilnih evropskih podjetij v perutninski in prehrambni industriji znotraj evropske platforme MHP," je dejal.

Perutnina Ptuj deluje na osmih trgih, upravlja 17 proizvodnih obratov in zaposluje več kot 5.700 ljudi. Okrog 79 odstotkov proizvodnje izvozi v več kot 30 držav po svetu. Od leta 2019 je del skupine MHP SE.

direktor Perutnina Ptuj
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