Vodstvo družbe TSmedia ponovno prevzel Igor Gajster

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na sredini seji podal soglasje k imenovanju Igorja Gajstra za direktorja družbe TSmedia. Položaj prevzema z današnjim dnem, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije. Gajster je pred leti že vodil to družbo v 100-odstotni lasti Telekoma Slovenije.

Igor Gajster je v vodstvu Telekomove hčerinske družbe z današnji dnem nasledil Rolanda Žela, ki je bil na to mesto imenovan s 1. marcem 2025, potem ko je od sredine decembra 2023 ta položaj zasedal Gajster. Pred tem je Žel družbo TSMedia vodil tudi v letih 2019 in 2020.

Igor Gajster Foto: Bojan Puhek Gajster je tekom celotne kariere deloval v skupini Telekom Slovenije. Kariero je začel v prodaji oglasnega prostora v takratnem podjetju Siol, kjer je pozneje prevzel vodenje prodaje ključnim kupcem.

V letu 2012 se je kot namestnik direktorice prodaje pridružil novonastali televiziji Planet TV, v letu 2019 pa kariero nadaljeval v družbi TSmedia, kjer je bil odgovoren za področje prodaje.

Družba TSmedia s približno 100 zaposlenimi je med drugim lastnica in upravljalka portalov Siol.net, Najdi.si in Bizi.si, v lasti pa ima tudi blagovne znamke Telefonski imenik Slovenije, Zunanji digitalni zasloni in 1188.