Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. S., STA

Četrtek,
14. 5. 2026,
9.54

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
direktor nadzorni svet Roland Žel Igor Gajster TSmedia Telekom Slovenije

Četrtek, 14. 5. 2026, 9.54

7 minut

Vodstvo družbe TSmedia ponovno prevzel Igor Gajster

Avtorji:
R. S., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Telekom Slovenija | Direktor družbe TSMedia je bil Gajster že od 15. decembra 2023 do konca februarja 2025, ko se je umaknil Želu in se vrnil na položaj direktorja prodaje. | Foto STA

Direktor družbe TSMedia je bil Gajster že od 15. decembra 2023 do konca februarja 2025, ko se je umaknil Želu in se vrnil na položaj direktorja prodaje.

Foto: STA

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na sredini seji podal soglasje k imenovanju Igorja Gajstra za direktorja družbe TSmedia. Položaj prevzema z današnjim dnem, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije. Gajster je pred leti že vodil to družbo v 100-odstotni lasti Telekoma Slovenije.

Igor Gajster je v vodstvu Telekomove hčerinske družbe z današnji dnem nasledil Rolanda Žela, ki je bil na to mesto imenovan s 1. marcem 2025, potem ko je od sredine decembra 2023 ta položaj zasedal Gajster. Pred tem je Žel družbo TSMedia vodil tudi v letih 2019 in 2020.

Igor Gajster | Foto: Bojan Puhek Igor Gajster Foto: Bojan Puhek Gajster je tekom celotne kariere deloval v skupini Telekom Slovenije. Kariero je začel v prodaji oglasnega prostora v takratnem podjetju Siol, kjer je pozneje prevzel vodenje prodaje ključnim kupcem.

V letu 2012 se je kot namestnik direktorice prodaje pridružil novonastali televiziji Planet TV, v letu 2019 pa kariero nadaljeval v družbi TSmedia, kjer je bil odgovoren za področje prodaje.

Družba TSmedia s približno 100 zaposlenimi je med drugim lastnica in upravljalka portalov Siol.net, Najdi.si in Bizi.si, v lasti pa ima tudi blagovne znamke Telefonski imenik Slovenije, Zunanji digitalni zasloni in 1188.

Roland Žel, direktor TSmedia d.o.o.
Novice Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na mesto direktorja hčerinske družbe TSmedia imenoval Rolanda Žela
Igor Gajster
Novice Vodenje TSmedia prevzema Igor Gajster
direktor nadzorni svet Roland Žel Igor Gajster TSmedia Telekom Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.