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Avtorji:
B. G., STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
16.08

Osveženo pred

55 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Perutnina Ptuj onesnaženje

Četrtek, 2. 7. 2026, 16.08

55 minut

Perutnina Ptuj

Onesnaženje vode pri Ptuju predvidoma posledica zamašitve kanalizacijskega omrežja

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Perutnina Ptuj | Foto Perutnina Ptuj

Foto: Perutnina Ptuj

Onesnaženje vode, zaradi katerega je v okolici Ptuja pred dnevi poginilo 28 ton postrvi, je po trenutnih informacijah predvidoma posledica zamašitve dela kanalizacijskega omrežja in posledičnega preliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj, so danes sporočili iz tega podjetja. Kot so zagotovili, že izvajajo aktivnosti za razjasnitev okoliščin.

Kot so v izjavi za javnost danes zapisali v Perutnini Ptuj, so v sredo takoj po prejemu informacije o poginu rib začeli izvajati aktivnosti za razjasnitev okoliščin ter preveritev delovanja sistemov in parametrov. Pristojnim organom v času preiskave zagotavljajo vso potrebno dokumentacijo ter podporo pri vzorčenju, ogledu in razjasnjevanju vseh okoliščin dogodka. Med drugim so jim dostavili vso zahtevano dokumentacijo periodičnih rezultatov meritev monitoringa odpadnih vod.

Na podlagi informacij, ki jih lahko podajo v tem trenutku, predvidevajo, da se je v delu javnega komunalnega kanalizacijskega omrežja zgodila zamašitev, posledično pa tudi preliv iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Ker preiskava še ni končana, več ne morejo komentirati.

Ob tem so pojasnili, da so pri internih preveritvah ugotovili, da je izpust tehnološke vode iz njihove čistilne naprave skladen z vsemi predpisanimi okoljskimi parametri. Opravljena analiza rezultatov meritev monitoringa odpadnih vod po njihovih navedbah potrjuje, da je tehnološka voda pred izpustom ustrezno fizikalno in kemijsko očiščena ter skladna z veljavnimi zahtevami za odvajanje v komunalni kanalizacijski sistem.

"Dogodek jemljemo v Perutnini Ptuj zelo resno"

Takšne vode vsebujejo zelo nizke vrednosti trdih delcev in maščob, zato ne morejo povzročiti zamašitev, zagotavljajo v podjetju. Dodali so, da pretok vode v njihovem kanalu ni povečan in je bil v okviru standardnega pretoka.

Kot so poudarili, redno izvajajo monitoring odpadnih voda, preventivno vzdržujejo infrastrukturo in dosledno spoštujejo okoljske predpise.

"Dogodek, povezan s poginom rib na območju potoka Studenčnica, jemljemo v Perutnini Ptuj zelo resno in nam je iskreno žal, da je lastnik ribogojnice utrpel nastalo škodo," so v izjavi za javnost danes zapisali v podjetju.

Ker preiskava še poteka, ne želijo vnaprej sklepati o izidu postopka. Ko bodo končali analize in bodo pristojni organi predstavili svoje ugotovitve, bodo o njih pravočasno obvestili javnost, so še zapisali.

Mariborske policiste so o poginu 28 ton postrvi obvestili v sredo kmalu po polnoči. Kot so v sredo sporočili s Policijske uprave Maribor, naj bi se zgodilo onesnaženje vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica. Tržna vrednost poginulih postrvi je okoli 280 tisoč evrov.

Perutnina Ptuj onesnaženje
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