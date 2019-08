V Ljubiji našli moško truplo

Na območju Ljubije pri Mozirju so dopoldne našli moško truplo. Policija ne izključuje možnosti, da gre za pogrešanega 83-letnika iz Slovenj Gradca, ki so ga zadnji teden iskali na širšem območju Smrekovca, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Pogrešanega so nazadnje videli prejšnji torek v popoldanskih urah pod kočo na Smrekovcu v smeri proti Belim Vodam. Takrat so ga iskali do poznega večera in pregledali več planinskih poti. Z iskalno akcijo so nadaljevali tudi dan kasneje, pri tem pa so poleg policistov in svojcev sodelovali tudi gasilci, lovci, pripadniki gorske reševalne službe, vodniki psov in psi za iskanje ljudi.

Pri iskanju so si pomagali z dronom.