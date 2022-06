V Italiji našli pogrešan helikopter in sedem trupel

"Imeli smo koordinate in poleteli na kraj, kjer smo našli helikopter. Vse je bilo požgano," je v videoposnetku, ki ga je vojska objavila na Twitterju, povedal vojak italijanskih zračnih sil. Povedal je, da je razbitina na gori Monte Cusna na težko dostopnem območju in da bodo morali reševalci tja priti peš.

Italian firefighters and rescuers are continuing the search for a missing helicopter over the province of Modena in the Tuscan-Emilian Apennines. There were seven people on board. 4 Turkish nationals, 2 Lebanese nationals and the Italian pilot. Credit -Vigili del Fuoco pic.twitter.com/4545mcNqSs