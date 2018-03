Šentjurski policisti zasegli konopljo #foto

Šentjurski policisti so v zadnjih dneh opravili hišno preiskavo pri 40-letnem moškem na območju policijske postaje Šentjur in v mansardnem delu našli izjemno sodobno opremljen prostor za gojenje konoplje. Zasegli so še 60 metrskih sadik konoplje ter dobrih 15 kilogramov delno posušenih vršičkov konoplje.

Osumljencu, ki je imel stalno prebivališče prijavljeno na območju žalske policijske postaje, so policisti zasegli tudi dve kovinski teleskopski palici. Pri zbiranju obvestil so policisti prišli tudi do podatka, da je imel osumljeni električno energijo napeljano mimo števca, s čimer je elektropodjetje oškodoval za najmanj deset tisoč evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Policisti so 40-letnika, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, kazensko ovadili.

Foto: PU Celje