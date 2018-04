Pri 56-letniku zasegli 23 kilogramov konoplje in 117 sadik #foto

Štajerski policisti so v sredo ob pomoči policijskega psa za detekcijo prepovedanih drog opravili hišno preiskavo pri 56-letniku iz okolice Ptuja. Med preiskavo so med drugim našli in zasegli več kot 170 sadik konoplje, več kot 240 inzulinskih brizg z ekstraktom konoplje, 23 kilogramov posušene konoplje in večjo količino konopljinih semen.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske postaje Ptuj so v sredo ob pomoči policistov Policijske postaje Gorišnica in ob pomoči psa za detekcijo prepovedanih drog iz enote vodnikov službenih psov Policijske uprave Murska Sobota na podlagi pisne odredbe ptujskega okrožnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 56-letnemu moškemu iz okolice Ptuja.

Preiskovalna sodnica zoper osumljenca odredila pripor

Med preiskavo so policisti našli in moškemu zasegli opremo, ki jo je imel v prostoru, posebej prirejenem za vzgojo konoplje.

Poleg tega so možje v modrem v hiši in za gospodarskim poslopjem zasegli 177 svežih sadik konoplje, 243 inzulinskih brizg, v katerih je bilo 443 mililitrov ekstrakta konoplje, 23,2 kilograma posušene konoplje, približno 11 gramov preparata iz ekstrakta konoplje in večjo količino semen konoplje.

Policisti so osumljencu zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami odvzeli prostost in ga pridržali.

Včeraj so ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k dežurni preiskovalni sodnici ptujskega okrožnega sodišča, ki je zoper 56-letnika nato odredila pripor.