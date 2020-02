Nori strelec v Ljubljani streljal s pištolo

Včeraj, nekaj po 22. uri, so bili ljubljanski policisti obveščeni o streljanju v Ljubljani. Sprva so občani na policijo klicali zaradi strelov na Dunajski cesti, po 23. uri pa so bili policisti obveščeni še o strelih na območju Župančičeve jame.

Predrznega strelca prijeli in odpeljali v pripor

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so takoj po obvestilih o kaznivem dejanju ljubljanski policisti izsledili moškega, ki je streljal v zrak.

Kaj je pognalo 33-letnika, da je s pištolo začel streljati po naselju, bo policistom najbrž razložil, ko se ohladi v priporu. Foto: Getty Images

Gre za 33-letnika, ki so ga osumili kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, zato so ga odpeljali v pripor. Moški je na srečo v obeh primerih streljal v zrak, kar pa je v naselju lahko tudi zelo nevarno. Osumljenec je bil prijet in pridržan na podlagi Zakona o kazenskem postopku. Policisti so ob aretaciji strelcu zasegli orožje. Izkazalo se je, da aretirani ni imel dovoljenja za pištolo, s katero je streljal naokoli oziroma v zrak, zato so mu nelegalno strelno orožje zasegli. Na srečo ob streljanju nihče ni bil poškodovan, kaj je bil vzrok nepremišljenega streljanja v zrak, pa policisti še preiskujejo. Policija nadaljuje zbiranje obvestil in bo o vseh ugotovitvah obvestila pristojno tožilstvo.