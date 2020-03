Moški je včeraj v Dolenji vasi pri Črnomlju s topim predmetom po glavi večkrat udaril svojo ženo. Poškodbe 67-letne ženske so bile tako hude, da je umrla na kraju zločina. Za uboj mu grozi do 15 let zapora.

Policisti so bili včeraj nekaj pred 18. uro obveščeni, da reševalci v zasebnem prostoru v Dolenji vasi pri Črnomlju oskrbujejo hudo poškodovano žensko. Na kraj so bili takoj napoteni policisti in ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto. Kljub pomoči reševalcev je 67-letna ženska umrla na kraju dogodka, so sporočili s PU Novo mesto.

Po prvih zbranih obvestilih in ugotovitvah sta se 67-letni moški in žrtev, ki je bila njegova žena, sprla v stanovanjski hiši. Moški jo je s topim predmetom večkrat udaril po glavi, žrtev pa je obležala v hodniku hiše, pojasnjujejo policisti.

Grozi mu do 15 let zapora

Storilcu so policisti odvzeli prostost in ga odpeljali v prostor za pridržanje. Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, ogleda pa sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.

Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja uboja. 67-letnega osumljenca bodo predvidoma jutri s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. V preteklosti moškega še niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Kazenski zakonik za kaznivo dejanje uboja določa kazen zapora do petnajst let.