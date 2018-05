Uporabite deževnico za boljši vrt

Zbiranje deževnice za zalivanje vašega vrta prinaša številne koristi. Ne samo, da gre za cenejšo alternativo pri zalivanju vrtnin v primerjavi s pitno vodo, ampak je tudi prijaznejše do okolja. Preberite si več o zbiranju deževnice, njeni uporabi in koristi za okolje.

Foto: Thinkstock

Shranjena deževnica je lahko odlična alternativa uporabi vode iz vodovoda, še posebej v poletnih mesecih, ko je tveganje za suše večje in bi pri zalivanju s pitno vodo tvegali tudi višji račun za vodo. Pri uporabi deževnice skrbite za okolje in v resnici zmanjšate onesneževanje pitne vode.

Deževnica ni onesnažena voda

Pri deževnici gre v primerjavi z vodovodno pitno vodo za mehko vodo in njena kakovost je neprimerljiva s preostalimi, ko gre za zalivanje rastlin in vrtnin. Zajeta deževnica ne vsebuje soli in onesnaženih elementov, povezanih z zemeljsko in površinsko vodo.

Sploh v urbanih območjih je naravna kisla sestava deževnice dobra za tla, ki lahko zaradi apna in cementa postanejo alkalna. Naravna temperatura deževnice vrtnin ne šokira z mrazom, ne vsebuje klora in drugih kemikalij, ki so dodane pitni vodi. Poleg tega je brezplačna.

Foto: Thinkstock

Pri uporabi deževnice je treba opozoriti na njeno vsestranskost. Izboljša lepoto vašega vrta in zagotavlja zdrav habitat za ptice, metulje in druge prostoživeče živali, ki so koristne za rast vaših vrtnin.

S filtriranjem in čiščenjem pomaga okolju, saj z njeno uporabo zmanjšamo odtakanje v lokalne plovne poti. Nadzira erozijo in ker ne vsebuje kemikalij in raztopljenih mineralov iz tal, se lahko uporablja za namakanje. Njen pH je blizu nevtralnosti, kar je zelo koristno za rastline in ribnike.

Deževnico lahko zbirate na različne načine, a najpogostejši načini vključujejo bazene za zbiranje, cisterne, sode, terase in funkcionalne sisteme za preusmerjanje vode. Izbira, kateri način je za vas pravi, je odvisen od proračuna, razpoložljivega prostora, vrste zemlje in ne nazadnje naklona terena, kjer bi vodo zbirali.

Preusmerite deževnico s strehe v Foto: Thinkstock

Najpreprosteje jo je zbirati z žlebovi. Za domače vrtnarje je glavni vir, kjer se voda nabira, prav hišna streha. Kolikšno količino vode boste nabrali, je odvisno od količine padavin in kvadrature vaše strehe.

Tako kot so žlebovi namenjeni odtakanju vode, tako boste morali razviti lasten način za usmerjanje toka deževnice v zbiralnik. Najlažje je pri tem uporabiti prav žleb, s katerim povežete zbiralnik.

Ne pozabite dodati mreže, ki bo filtrirala vse odpadne ostanke in žuželke, ki jih naplavi tok iz vašega cevovoda.

Ko se voda zbere v zbiralniku, jo lahko nato ročno uporabite pri zalivanju ali razvijete lasten namakalni sistem. S priključki, kot so cevi, lahko vodo nato usmerite v različne smeri svojega vrta, da lahko ta doseže še najbolj oddaljene kotičke.

Foto: Thinkstock

Voda iz pipe je močno obdelana s klorom ali kloraminom. Vsebuje lahko tudi fluoride in minerale, ki so v težkih koncentracijah škodljivi za zemljo in rast vrtnin.

Poleg tega ima "trda" voda drugačen pH kot deževnica in lahko ovira prenos hranil, brez katerih se rastline ne morejo asimilirati v posajeno okolje.

Deževnica je, kot smo že omenili, "mehka" voda. To pomeni, da ne vsebuje vseh mineralov, ki so običajno prisotni v vodovodni vodi, ne vsebuje dodatkov in kondicioniranih sredstev, ki bi onemogočila prenos hranil iz zemlje v vrtine. Deževnica naj bi bila v vseh pogledih boljša od vodovodne vode, zato izkoristite naravne padavine za rast svojih vrtnin.