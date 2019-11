Velika "škoda" med kamini?

Oglasno sporočilo

Kaminski vložki oziroma kurišča so glavni tehnični elementi sodobnega kamina. Ko zakurimo, v kaminu gori ogenj in mora zato vzdržati visoke mehanske in temperaturne obremenitve. Glavne lastnosti, na katere moramo biti pozorni, ko izbiramo kaminski vložek, so: masivna kotlovska pločevina, kakovostna debela šamotna obloga v kurišču, učinkovit predgret dovod zraka v kurišče in ob robu vrat za samočiščenje stekla, kakovosten sistem zapiranja in odpiranja vrat ter dobro tesnjenje vrat. Za hiše z rekuperacijo mora biti kaminski vložek tudi zrakotesen.

Kakšno moč naj ima moje kaminsko kurišče?

Sodobne hiše so praviloma dobro izolirane (15−25 cm izolacije) in imajo okna, ki so zelo izolativna in odlično tesnijo, kamin pa je pogosto sekundarna ogrevalna naprava. Zaradi tega se v novogradnje danes najpogosteje vgrajuje kamine z nizkoenergetskimi in zrakotesnimi kaminskimi kurišči Kobok in masivno hipokavstično pozidavo.

Kobok Kaseta so nizkoenergetska kurišča, ki imajo manjšo moč, 5,5−7 kW. Z akumulativno pozidavo zmanjšamo moč kamina na 2,5−3,5 kW in oddajanjem temperature v prostor 15−25 ur. S tem preprečimo, da bi v prostoru nastala velika temperaturna nihanja. Sevalna toplota pa je tudi bolj prijetna in zdravju prijaznejša kot zgolj vroč izsušen zrak.

Kobok, Spartherm, Schmid, Kratki?

Na trgu je veliko proizvajalcev kaminskih vložkov, vendar se povprečni kupec, ki prvič kupuje kamin, težko odloži za pravega. Preprost nasvet, ki nam ga bo dal prijatelj, da najcenejše velikokrat ni dobro, najdražje pa največkrat preplačamo, tudi tukaj drži. Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno imajo po naših izkušnjah kaminski vložki Kobok. Cenovno so nekje v srednjem razredu, medtem ko smo v dvajsetletni zgodovini prodajanja le-teh z njimi imeli najmanj problemov, kljub največjemu številu prodanih kurišč, to je več kot 200 kosov letno.

Zrakotesni kaminski vložki za rekuperacijo?

Zrakotesnost kamina je v zadnjih letih še posebej pomembna, saj so hiše dobro zatesnjene in imajo prisilno prezračevanje (rekuperacijo). Vsi kaminski vložki Kobok so tudi zrakotesni in dobro tesnijo tudi v hišah z rekuperacijo, da ne pride do uhajanja dima v prostor. Problem uhajanja dima se lahko pojavi ob nepravilni uporabi in vgradnji kamina in kuhinjske nape. Sodobne močne nape, z izpuhom zraka v zunanjost, v prostoru ustvarijo podtlak. Zato je nujno treba vgraditi kakovostno kaminsko kurišče.

Dvojna zasteklitev pri kaminu − da ali ne?

Če je zasteklitev kurišča večja ali če je v bližini kakšno pohištvo, je dvojna zasteklitev smiselna, saj zmanjša prenos toplote prek stekla za 15−20 %.

Poleg kurišč Kobok nudimo strankam tudi kaminske vložke Schmid in Spartherm, ki so v našem prodajnem programu že več kot 20 let. Kurišča Kobok imajo podaljšano 7-letno garancijo in tudi 2 leti na šamot in steklo, česar nima skoraj nobeno drugo kurišče. Za dodatne odgovore in za individualno ponudbo nas pokličite na 07 39 35 750 ali pošljite povpraševanje na spletno stran. Z veseljem vam bomo odgovorili na vaša vprašanja. Za vaš topel dom! – Peči keramika https://www.peci-keramika.si/

